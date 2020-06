L'INCHIESTA

ROVIGO Per i maltrattamenti nei confronti di anziani pazienti dell'Iras sono arrivati ieri cinque proscioglimenti e quattro rinvii a giudizio: questo l'esito dell'udienza preliminare davanti al giudice Raffaele Belvederi, che ha vagliato le accuse conseguenti alle indagini condotte nella struttura di San Bortolo dalla Squadra mobile e coordinate dal sostituto procuratore Maria Giulia Rizzo. Tutti gli indagati dovevano rispondere dell'ipotesi di reato di maltrattamenti in concorso, con l'aggravante dello stato di minorata difesa degli ospiti ricoverati nella struttura sociosanitaria, tre anziane in particolare: una 79enne, una 89enne e una 94enne. Era stata una tirocinante, a maggio dello scorso anno, a presentarsi in Questura per denunciare i metodi non ortodossi delle colleghe con le quali si era trovata a lavorare.

LA DENUNCIA

La Mobile, un mese dopo, aveva piazzato delle cimici in due delle cinque stanze del Nucleo Arancio del reparto centrale dell'Iras, quando una parte della struttura era stata evacuata per una finta fuga di gas. E i filmati avevano documentato schiaffi, gesti bruschi, offese di ogni tipo, ma soprattutto un atteggiamento di scherno e denigrazione verso le anziane pazienti. Veri e propri dispetti, come uno spray spruzzato addosso o colpi sferrati con un pannolone o con un guanto di lattice. Fra i vari episodi di rudezze e insulti, anche una sorta di scherzo che due Oss hanno fatto a una paziente, lasciandola sospesa sul sollevatore elettrico e facendo finta di volerla buttare dalla finestra e l'atteggiamento di una delle Oss che avrebbe dileggiato un'anziana, malata di Alzheimer, chiedendole ripetutamente della figlia morta in tenera età. Fra l'altro, una delle cimici era stata scoperta, ma nonostante questo gli atteggiamenti sopra le righe sarebbero andati avanti.

A GIUDIZIO

Ad andare a processo, che si aprirà il prossimo 27 ottobre, sono Samira El Mansouri, 48 anni, di Adria, Federica Magro, 46 anni, di Boara Polesine, Maria Grazia Stoppa, 67 anni, di Rovigo, e Monica Stocco, 53 anni, anche lei di Rovigo. Sono cadute invece le accuse nei confronti delle tre Oss Francesca Pavanello, 52 anni, di Villadose, Giovanna Balloni, 43 anni, di Rovigo, Letizia Corrain, 54 anni, di Rovigo, di Marisa Mercedata, 57 anni, di Rovigo, che operava all'Iras nell'ambito di progetto di inserimento lavorativo in collaborazione con l'Ulss, con il compito di rifare i letti, e di Pasquale Chieregato, 51 anni, anche lui di Rovigo, dipendente della ditta di pulizie Euro& Promos Facility Management di Udine, l'unico uomo indagato, che era accusato del gesto, fra quelli ripresi dalle telecamere, che maggiormente colpisce le coscienze, anche se senza rilievi sul piano penale, avendo messo sul viso di un'anziana allettata lo spazzolone usato per pulire per terra. Si tratta, fra l'altro, degli stessi indagati per i quali il giudice per le indagini preliminari Pietro Mondaini aveva già a fine agosto revocato la misura cautelare del divieto temporaneo di svolgere l'attività professionale all'interno di strutture sanitarie, sociosanitarie e sociosanitarie, che inizialmente la collega Laura Contini aveva disposto per tutte e nove le persone finite al centro dell'inchiesta. Ed era stata proprio quell'ordinanza del giudice Contini a far emergere l'inchiesta, iniziata a giugno ma fino ad agosto rimasta sottotraccia.

SOSPENSIONE CAUTELARE

Già il 14 agosto, il direttore generale dell'Iras Giovanni Luca Avanzi aveva firmato il provvedimento di sospensione cautelare nei confronti di tutte le Oss indagate, tre a tempo determinato e quattro di ruolo. Il 22 agosto si era tenuta una turbolenta riunione del Comitato dei familiari. E due famiglie hanno poi scelto di costituirsi parte civile con gli avvocati Lorenza Munari e Ilaria Brandalese.

Francesco Campi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

