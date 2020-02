L'INCHIESTA

ROVIGO Nuovo atto della vicenda giudiziaria legata al difficile parto avvenuto in ambulanza, il 9 gennaio scorso, durante il trasporto della donna non ancora al settimo mese di gravidanza, dall'ospedale di Rovigo a quello di Padova, con il neonato, che era podalico, venuto alla luce con un peso di 1,2 chili e con fratture agli omeri, la menomazione a una mano e, soprattutto, ematomi al collo e macchie cerebrali. Ieri, infatti, l'avvocato Mario Cicchetti, che assiste i genitori del bimbo, come preannunciato la scorsa settimana, ha depositato in Procura la richiesta di sequestro di documenti in possesso dell'Ulss 5 Polesana.

RICHIESTA DI SEQUESTRO

In particolare, la cartella clinica del pronto soccorso dell'ospedale di Rovigo della mamma, quella riguardante il suo ricovero nel reparto di ostetricia e ginecologia, i dvd contenenti i tracciati, le immagini relative agli esami eseguiti sulla puerpera e sul feto, il dossier relativo al trasferimento da Rovigo a Padova e tutta la ulteriore documentazione redatta dall'Azienda ospedaliera di Rovigo relativa all'accesso e all'assistenza prestata alla mamma e alla nascita e all'assistenza offerta al piccolo. Documenti, spiega, «indispensabili non solo ai fini delle indagini difensive ma anche per sottoporla ad altri sanitari, diversi da quelli che hanno avuto in carico la signora e anche da quei professionisti che oggi curano il piccolo, per tentare di comprendere la patologia cui è affetto».

DENUNCIA AI CARABINIERI

Il neonato è ancora ricoverato a Padova. E proprio ai carabinieri di Padova, il 17 gennaio, ha presentato la propria denuncia la madre, con il fascicolo che è stato però aperto dalla Procura di Rovigo, che ha la competenza territoriale visto che eventuali problemi sarebbero insorti fra il ricovero nell'ospedale di Rovigo e la nascita, avvenuta all'altezza di Monselice, in una zona che ricade sempre sotto la giurisdizione del Tribunale rodigino. Al momento, oltre alla nomina di una commissione regionale e di una dell'Ulss per le verifiche interne, è quindi stata avviata un'indagine a carico di ignoti per l'ipotesi di reato di responsabilità colposa per lesioni personali in ambito sanitario. Il fascicolo è nelle mani del sostituto procuratore Francesco D'Abrosca, che ha chiesto al Nas di occuparsi di recuperare tutta la documentazione del caso e che sembrerebbe intenzionato a nominare una commissione di consulenti perché venga accertato se siano state correttamente seguite le linee-guida e le buone pratiche clinico-assistenziali e se vi siano stati errori di valutazione e gestione del travaglio e della nascita. Nonché sul perché della scelta di trasferire la donna da Rovigo, ospedale hub provinciale, a quello di Padova.

L'AVVOCATO

«Se anche il trasferimento di una donna con una gravidanza ad alto rischio poteva essere condivisibile aveva sottolineato nei giorni scorsi l'avvocato Cicchetti , quello che non è comprensibile è come non sia stata ricontrollata prima che salisse in ambulanza, perché se il bambino è nato dopo così poco tempo vuol dire che la dilatazione al momento della partenza era già tale da lasciar presupporre quello che sarebbe accaduto».

Francesco Campi

