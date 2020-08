L'INCHIESTA

PORTO TOLLE Inchiesta per truffa e favoreggiamento legata all'ottenimento di fondi regionali ed europei, il giorno dopo gli interrogativi riguardano quasi tutti la pesca. Dopo la notizia del maxi-sequestro della Guardia di Finanza di Adria su beni per oltre 800 mila euro che vede l'assessore Raffaele Crepaldi di Porto Tolle indagato per truffa e favoreggiamento in concorso con Alessandro Duò, imprenditore di Rosolina e presidente uscente di Asm a Rovigo, nell'estremo Delta ci si chiede se le aziende in cui il 46enne membro della giunta Pizzoli è coinvolto subiranno conseguenze.

INCARICHI A CASCATA

L'assessore, infatti, nel maggio del 2019 era stato nominato presidente del consiglio di amministrazione della coop Pilamare, una nomina da cui erano poi arrivati gli incarichi come componente del cda del Consorzio pescatori del Polesine e di quello di Fidi pesca. Considerato che Crepaldi da luglio 2018 a ottobre 2019 è stato amministratore della Oibì srl, proprio dai fondi a questa start-up nata nel 2016 per occuparsi di trasformazione del pescato è partita l'indagine, per almeno sei mesi (da maggio a ottobre dell'anno scorso) avrebbe rivestito un doppio ruolo. Tra l'altro l'incarico come dirigente della Oibì non rientra nel curriculum che l'assessore ha messo a disposizione sul sito istituzionale del Comune. Da qui il quesito relativo alla possibilità o meno per il Consorzio e la coop di partecipare ad eventuali bandi pubblici o richieste di finanziamento e contributi.

IL CONSORZIO

Dalla struttura consortile di Scardovari è ferma la risposta del presidente Luigino Marchesini: «Alla data di oggi noi non abbiamo alcun problema da questa situazione - spiega - Ho già fatto le mie verifiche: noi siamo liberi di partecipare a eventuali bandi».

IN COMUNE

A spiegare meglio la situazione è Tania Bertaggia, assessore alla Pesca di Porto Tolle, collega di Crepaldi in Giunta: «Mi sento in dovere di intervenire per fare chiarezza e dipanare alcune questioni sollevate circa il possibile riflesso della sua posizione nel mondo della pesca». Da buon avvocato Bertaggia sottolinea: «Innanzitutto i fatti oggetto di indagine sono totalmente estranei tanto all'incarico di amministratore pubblico quanto allo svolgimento degli incarichi lavorativi e professionali ricoperti da Crepaldi osserva la Bertaggia - Conseguentemente, la sua posizione non inficia e non mette in alcun modo a rischio tutte le richieste di contribuzione e partecipazioni a bandi pubblici effettuate dagli operatori della pesca nei quali egli riveste incarichi, né tanto meno le istanze proposte direttamente da singoli soggetti».

RICOSTRUZIONE DELLA SACCA

A domanda diretta se i soldi per la ricostruzione della Sacca di Scardovari colpita dalla mareggiata dell'anno scorso non siano ancora arrivati nell'estremo Delta per le vicende legali che coinvolgono il collega di maggioranza Bertaggia replica: «Le domande per la riparazione dei danni sono in istruttoria e questa vicenda non c'entra nulla». L'assessore evidenzia ulteriormente: «Quella che ha travolto Crepaldi è una vicenda personale che verrà chiarita nelle aule di giustizia». Bertaggia mantiene quindi la linea del garantismo sposata sia dal sindaco Roberto Pizzoli che dall'opposizione: «Peraltro le indagini preliminari, come appare direttamente dalla stampa, non sono concluse e solo nell'ambito del procedimento penale verrà valutata la fondatezza o meno dell'imputazione - precisa l'assessore Bertaggia - Ho piena fiducia nella magistratura e sono certa che l'attività difensiva dimostrerà la piena correttezza dell'operato di Crepaldi e l'infondatezza delle accuse mosse nei suoi confronti».

Anna Nani

