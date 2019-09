L'incendio ha fatto solo dei lievi danni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

MUNICIPIOROVIGO I danni prodotti dall'incendio all'interno dell'ex libreria Pavanello sembrano essere inferiori rispetto a quanto temuto ieri. Una stima precisa non è ancora stata conclusa da parte dell'ufficio Patrimonio e dai tecnici dei Lavori pubblici, ma quel che consola l'amministrazione Gaffeo è che alla fine non c'è stato un sequestro di quello che è il cantiere per il futuro centro d'informazione e accoglienza turistica, per cui, volendo, già da oggi la ditta incaricata può tornare a lavorare.«Un calcolo dei danni non è ancora...