L'INAUGURAZIONE ROVIGO Il tempo della 537esima Fiera d'ottobre è stato scandito

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INAUGURAZIONEROVIGO Il tempo della 537esima Fiera d'ottobre è stato scandito anche dagli eventi a palazzo Angeli, dove venerdì era stata celebrata la cerimonia d'apertura della sede di Giurisprudenza e ieri - per il Marti franco - l'apertura straordinaria al pubblico è stata la prima occasione di una serie di appuntamenti annunciata dal direttore del dipartimento di Giurisprudenza Daniele Negri, per offrire cultura e opportunità reciproche tra l'università e la città.APERTURA ALLA CITTÀ«Siamo a Rovigo dal 2003 e in questa nuova sede...