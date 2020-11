Continueranno fino al 4 dicembre gli appuntamenti di Grammatica in fantasia, l'iniziativa promossa dall'Irase di Rovigo nel centenario della nascita di Gianni Rodari. «Dobbiamo avere fiducia nella creatività infantile, che soprattutto oggi, davanti alla pandemia di coronavirus, è ancora più importante - spiega Bertilla Gregnanin, presidente dell'Irase - Le restrizioni dovute all'emergenza sanitaria stanno togliendo molte possibilità ai bambini e l'utilizzo delle favole di Rodari, la sua ricerca sui processi dell'invenzione e della fantasia, mostrano un percorso fondamentale per accendere la curiosità che nutre e accresce il desiderio di conoscenza». Il ciclo di incontri è ospitato in presenza nell'aula magna dell'Ipsia in via Alfieri 46 (massimo 25 persone), ma si può seguire anche online. Al primo appuntamento dello scorso 6 novembre fanno seguito gli eventi (15.30-18.30) il 17 e 23 novembre, sempre con l'educatrice e narratrice Sarah Zambello affiancata dall'attore Andrea Zanforlin. Infine, seguirà l'incontro conclusivo con il professor Daniele Lodi, in programma il 4 dicembre. Per partecipare e avere informazioni: dirigenteirase@gmail.com.

N.Ast.

