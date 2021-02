PORTO TOLLE

All'Ipsia Colombo di Porto Tolle, gli alunni della seconda e terza del corso di Pesca commerciale e produzioni ittiche, hanno partecipato al secondo incontro di formazione tenuto da Alessandro Ciriani e Euplio Cacciola, dell'ente di certificazione Control union. A organizzare questi tavoli di confronto è stato il professor Giovanni Marangelli, che ha ideato questo percorso su temi che interessano soprattutto lo sviluppo della cosiddetta economia blu del mare, che mira a un sistema più sostenibile delle risorse marine.

Durante questo secondo appuntamento con gli esperti, gli allievi hanno potuto consolidare le conoscenze riguardanti l'innovativo metodo di allevamento detto antibiotic free (schema di certificazione che prevede delle tecniche di allevamento senza alcun tipo di antibiotici per le specie ittiche), già proposto e argomentato durante la prima sessione.

LE TEMATICHE DISCUSSE

In questa occasione i due formatori hanno voluto in particolare sottolineare l'importanza dell'etichettatura del pescato come strumento di primaria importanza per il consumatore e per la stessa filiera ittica. È emerso come la certificazione sia fondamentale per attestare che la zona di pesca da cui proviene il prodotto sia gestita secondo modalità sostenibili, prendendo in considerazione l'intero ecosistema marino e l'efficienza del sistema di gestione. Inoltre, i ragazzi hanno potuto comprendere come sia anche un mezzo che consente alle imprese ittiche di essere accreditate sul mercato garantendo ai consumatori e ai rivenditori che i proprio prodotti provengono da attività gestite con criteri di sostenibilità.

Continua, quindi, il lavoro di approfondimento da parte dell'istituto deltino che mira a essere un'eccellenza nella formazione dei lavoratori della pesca di domani, tanto che gli esperti si sono detti disposti ad organizzare nuovi appuntamenti per sviluppare altre tematiche d'interesse.

Anna Nani

