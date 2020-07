(N.Ast.) Nella riapertura del Pronto soccorso di Trecenta c'è l'importanza della sanità territoriale e dei piccoli ospedali ribadita con forza dall'emergenza Covid-19. Graziano Azzalin, consigliere regionale del Partito democratico, interviene così dopo che «in commissione Sanità l'assessore Manuela Lanzarin ha confermato la riapertura da lunedì prossimo del Pronto soccorso del San Luca e il mantenimento di un reparto dedicato al Covid. È una buona notizia per l'Alto Polesine, ma non basta» perché occorre rafforzare il ruolo dei piccoli ospedali, ha spiegato Azzalin al termine dei lavori della Quinta commissione regionale. Così, la vicina riapertura del Pronto soccorso «dopo la Medicina, la specialistica e il Punto prelievi, è un altro passo per il graduale ritorno alla normalità, seppure un po' in ritardo. A metà luglio riprenderanno la riabilitazione e neuroriabilitazione, e tutto il quarto piano resterà attrezzato per il Covid qualora ci fosse una ripresa del contagio. Chi pensava allo smantellamento imminente del San Luca per risolvere i problemi della sanità polesana e veneta deve ricredersi. Proprio questa emergenza ha fatto capire quanto sia importante la presenza dei piccoli ospedali, in stretto rapporto con la Medicina del territorio, che abbiamo difeso nell'ultimo piano sociosanitario, ottenendo quelle modifiche che probabilmente hanno permesso al Veneto di affrontare meglio la pandemia».

