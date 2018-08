L'impianto di trattamento fanghi di Ca' Bianca passa da Amit a Fri-El

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

AMBIENTEROVIGO La Nuova Amit ormai è storia vecchia: l'impianto di via Curtatone a Boara Polesine, in località Ca' Bianca, dove vengono trattati fanghi da impianti di depurazione civili e agroalimentari per lo spandimento in agricoltura, oltre che le frazioni organiche dei rifiuti, è passata di mano. Il nuovo proprietario dell'impianto è il colosso Fri-El Green Power spa, in mano ai fratelli Gostner, attivi già nei primi anni 90 nel settore delle energie rinnovabili, che ha acquistato un ramo d'azienda della Nuova Amit in liquidazione,...