L'illuminazione si sta spegnendo

LAVORI PUBBLICIROVIGO L'illuminazione pubblica cade a pezzi. Lampioni diventati un trionfo di ruggine, cavi vetusti e quadri elettrici altrettanto, installati quando molti adulti di oggi nemmeno erano nati e rimasti quelli originari. Inevitabile basti una giornata di pioggia per vedere strade al buio.I GUASTISabato scorso, in una giornata piovosa e umida, ma non fatta di diluvi, diverse vie del centro, della periferia e delle frazioni, sono rimaste senza luce. Il problema più diffuso è quello del differenziale che scatta, quella leva che...