ROVIGO Il Governo aveva chiesto a Domenico Arcuri, commissario straordinario per l'emergenza Coronavirus, e a ogni Regione di individuare spazi alternativi agli ospedali per ospitare i positivi al Covid-19 e diminuire la pressione sulle strutture ospedaliere. Qualche intoppo burocratico all'inizio ha rallentato il progetto, poi il bando è partito e il termine per presentare le adesioni scadrà proprio oggi. Mentre in altre province sono spuntate diverse candidature e in alcuni casi c'è incertezza sulla scelta finale, in Polesine i giochi sono fatti: l'hotel Europa corre una corsa in solitaria e non ci sono in extremis altre candidature.

La struttura alberghiera di viale Porta Po, quindi, sembra l'unica in grado di potersi trasformare in Covid Hotel. L'imprenditore alberghiero Walter Marcheselli è stato da poco riconfermato alla guida di Best Western Italia. A Rovigo, il presidente è conosciuto per la doppia gestione del Best Western Hotel Cristallo e dell'Europa Palace. Marcheselli preferisce non sbilanciarsi e attende l'ufficialità, ma tutte le indiscrezioni conducono verso un'unica direzione: «Abbiamo presentato una dimostrazione d'interesse, ma ancora non conosciamo i tempi tecnici e non sappiamo quando arriveranno i primi ospiti. Certo, la struttura è disponibile e come altri alberghi della regione stiamo valutando questa opportunità».

Il Covid-Hotel può servire a rilanciare, parzialmente, l'economia di un albergo in difficoltà già prima dell'emergenza sanitaria. Marcheselli non nasconde le grandi problematiche che affliggono hotel e turismo: «Le presenze sono precipitate e il fatturato è notevolmente diminuito: anche Rovigo registra un'assenza totale di turisti. Tra i due alberghi, abbiamo quasi 40 dipendenti e siamo costretti a ricorrere alla cassa integrazione». Si attende solo l'annuncio ufficiale dell'Ulss 5: «Il bando chiude domani (oggi per chi legge, ndr) - dice - non sappiamo quanti alberghi hanno presentato richiesta».

L'Hotel Capital stringe i denti: «Il fatturato è diminuito in maniera considerevole, cerchiamo di adeguare i costi alle entrate - spiega il direttore Federico Mercuri -, tuttavia non abbiamo presentato alcuna richiesta per accedere al bando e non intendiamo farlo: abbiamo una clientela definita e non vogliamo lasciare senza servizi i nostri ospiti storici».

Fondamentale il ricorso alla cassa integrazione: «Io lavoro in struttura assieme ad altri dipendenti - dice il responsabile dell'albergo di viale Porta Adige -, gli altri dipendenti sono in cassa integrazione». Remigio Lucchin e la famiglia gestiscono da vent'anni il Villa Regina Margherita in centro città. Nonostante il momento critico, l'hotel non ha mai pensato di inserirsi nel bando: «Non lo facciamo per una serie di motivi: abbiamo ospiti fissi e dirigenti d'azienda che soggiornano qui, servono terrazzi esterni, personale specializzato e precise norme sanitarie da rispettare». Elevato il calo riscontrato durante la pandemia sanitaria: «Nel weekend l'hotel è praticamente vuoto, le presenze sono limitate dal lunedì al giovedì. Il ristorante lavora abbastanza bene a pranzo al sabato e alla domenica, ma non può bastare: la crisi si fa sentire, chiamiamo i dipendenti al lavoro a seconda delle necessità».

Alessandro Garbo

