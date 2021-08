Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

(L. Gig.) Ci sarà un'altra partita delicata in aula domani, nel consiglio comunale in agenda alle 16.15. Oltre alla mozione per il mandato al sindaco ad affrontare l'accordo di programma con il ministero della Giustizia per la realizzazione del nuovo tribunale all'ex questura di via Donatoni, c'è anche la discussione sul piano di rilancio del Censer. Un piano che passa per un aspetto fondamentale, ossia l'uscita del Comune, così come della...