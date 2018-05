L'export sale 1,4 miliardi di euro Bene agroalimentare e farmaceutica

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SVILUPPOROVIGO L'export complessivo del Polesine ha segnato nel 2017 un valore di quasi 1,469 miliardi di euro, con una crescita dell'8,3 per cento rispetto al dato 2016 di 1,356 miliardi. Meno di un mese fa i dati esposti durante l'assemblea di un altro istituto di credito attivo nel territorio, RovigoBanca, indicavano indizi di ripresa nella congiuntura, ma non consistenti come nelle altre province vicine. Almeno per le esportazioni, tuttavia, il Polesine con il più 8,3 per cento fa meglio della media Nordest più Emilia-Romagna (più 6,6...