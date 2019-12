L'EXPORT POLESANO

ROVIGO Ora che l'uscita del Regno Unito dall'Unione europea avrà un'accelerata dalla vittoria elettorale di Boris Johnson, che futuro attende le imprese del Polesine che sono più esposte nei rapporti commerciali con la Gran Bretagna? Al Regno Unito è destinato il 5,8% delle merci del Veneto secondo le elaborazioni fatte su dati Istat 2017 dal Sisprint, il cruscotto informativo per l'analisi e il monitoraggio delle dinamiche economiche territoriali: vuol dire una cifra superiore ai 3,5 miliardi di euro, aumentata del 43,2% rispetto al 2012. Tra le province venete, Rovigo nel 2017 risultava nell'export del Veneto quella con l'incidenza percentuale meno rilevante nelle esportazioni verso il Regno Unito, con il 4,4% rispetto al 7,3% di Treviso, che guidava la classifica dell'export verso i paesi della Brexit.

MERCATO TEDESCO

Il Polesine, infatti, è più esposto verso la Germania (con il 13,7% è la seconda provincia veneta, dietro Verona), la Francia (11,9%, terza dietro Venezia e Belluno) e verso gli Stati Uniti (quarta posizione in Veneto, con il 6,6% come Padova e dietro Belluno, Vicenza e Venezia). Guardando ai principali paesi di assorbimento delle produzioni polesane, s'è vista nel quinquennio 2012-2017 una ridotta variazione percentuale tra l'export in Area euro (49,8% nel 2012 e 51,8% nel 2017) e verso gli Altri paesi, dove le esportazioni polesane sono diminuite di conseguenza al 48,2% del totale, con un -0,7% nei paesi Brics (3,5% la quota nel 2017). Più in dettaglio, la bilancia commerciale del Polesine con il Regno Unito è stata sempre positiva nel periodo 2015-2017: abbiamo importato merci per valori compresi tra i 42,5 milioni di euro del 2015 e i 40,3 milioni nel 2017. Mentre le esportazioni nei paesi britannici sono state pari a 91,3 milioni di euro nel 2015, 83,9 milioni di euro nel 2016 e 64,2 milioni nel 2017.

ACCORDO DI RECESSO

«Per quantificare le conseguenze della Brexit bisogna attendere le regole dell'accordo di recesso: mancano dettagli, che non sono poi così banali», spiega il vicepresidente di Confindustria e della Camera di commercio Venezia-Rovigo Gian Michele Gambato. Finora il Sistema Confindustria non ha ancora percepito sulla Brexit «tensioni tali da creare alterazioni sulle dinamiche commerciali. C'è più preoccupazione - continua Gambato - per i dazi Usa, per le dinamiche degli investimenti in Cina e per la frenata dell'economia tedesca. Poi però il mondo dell'economia guarda sempre con una certa apprensione ciò che modifica le regole del gioco. Per il Polesine comunque - aggiunge - le dinamiche commerciali con il Regno Unito sono meno rilevanti rispetto a quelle con altri Paesi. Certo sono più importanti nei settori agroindustriale e agroalimentare, in parte anche per la moda, ma sull'economia polesana è più forte il rapporto commerciale con la Germania, nella filiera di produzione meccanica e meccatronica».

AZIENDE ARTIGIANE

E sull'artigianato locale che effetti avrà la Brexit? «Il nostro settore sente tutto, ma dopo rispetto agli altri. Questioni come la Brexit e i dazi potrebbero sembrare fenomeni lontani per l'artigianato - spiega il direttore della Cna di Rovigo Matteo Rettore -, ma poi, come si dice, ci arrivano in casa, perché siamo in filiera, e così i problemi che riscontrano prima le grandi imprese, dopo arrivano alla subfornitura». «Nella fase attuale - continua Rettore - stiamo subendo gli effetti del rallentamento dell'economia tedesca, in particolare nel comparto della meccanica. Fortunatamente del rallentamento della Germania non c'è ancora percezione nel tessile, che significa anche comparto della scarpa. Poi però siamo comunque esposti agli effetti che possono avere le politiche sui dazi, con il presidente della principale economia mondiale che un giorno dice acciaio, e magari il giorno dopo dice vino. Tutto questo si traduce in un quadro di incertezza, che produce un rallentamento degli ordini, che è evidente oggi nella metalmeccanica», conclude il direttore della Cna di Padova e Rovigo.

Nicola Astolfi

