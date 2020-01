L'expo delle lingue tra micro-storie e spettacoli

Successo del tradizionale appuntamento del liceo linguistico Celio Roccati Apriti Celio!, andato in scena l'11 gennaio nella sede di via de Gasperi. L'evento, che ha come scopo la promozione dello studio delle lingue stranire attraverso la messa in mostra delle opportunità che esso offre, sul fronte lavorativo ed economico, ma anche come arricchimento culturale e personale, ha visto infatti un vero boom di presenze. Quest'anno, i visitatori, in particolare, hanno potuto osservare da vicino il modo in cui gli studenti studiano le lingue e le culture europee, attraverso laboratori o piccoli spettacoli. Una sorta di expo delle lingue, con le diverse attività organizzate nelle medesime aule nelle quali i ragazzi seguono le lezioni. Tante le attività svolte, per la maggior parte ludiche e interattive, pensate per cercare il coinvolgimento di chi ha assistito all'evento, ma anche per permettere agli studenti di diventare protagonisti, di sperimentare la loro creatività nell'usare le lingue e culture studiate in una maniera nuova. Dopo i saluti della dirigente Anna Maria Pastorelli, i visitatori sono stati deliziati dal coro del Liceo che si è esibito con canti nelle quattro lingue straniere studiate. Successivamente, i partecipanti sono stati lasciati liberi di muoversi per le aule dove erano state organizzate le diverse attività, come balli, giochi di società, piccoli concerti, quiz e spettacoli teatrali. Tra le attività svolte, anche simulazioni di colloqui di lavoro.

Diversi i laboratori che hanno registrato il tutto esaurito con grande soddisfazione degli studenti e degli organizzatori. Con l'occasione del porte aperte al liceo, in molti arrivati al Celio-Roccati per visitare la scuola, hanno avuto così la possibilità di assistere agli spettacoli andati in scena.

S.T.Bis.

