L'ex scuola di via Alfieri presto riaprirà le porte

LA STRUTTURA VUOTAROVIGO Al più presto il Comune emetterà un bando per l'assegnazione dell'ex asilo di via Alfieri, rivolto alle associazioni. «Stiamo pensando di rivolgerci a quelle culturali e a quelle sociali, ma ci stiamo ancora ragionando», spiega l'assessore Erika Alberghini.L'ex scuola materna della Commenda Est è stata ristrutturata nel 2015, dopo averla recuperata da uno stato di incuria avanzata. Per anni la struttura ha ospitato tanto bimbi, poi pian piano è stata abbandonata andando nel profondo degradoÊ. Il progetto di...