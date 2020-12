ULSS 5

ROVIGO L'associazione culturale I luoghi dell'abbandono ha ottenuto per altri due anni la concessione in comodato d'uso di oltre 16 ettari dell'ex manicomio di Granzette: il contratto sarà rinnovabile per ulteriori due anni, con sei mesi di eventuale proroga per liberare l'area, a scadenza.

PUNTEGGIO MASSIMO

L'Ulss 5, proprietaria dell'area che somma complessivamente un parco secolare e quasi una trentina di immobili (dalla concessione restano esclusi alcuni padiglioni utilizzati come depositi e archivi dopo la chiusura definitiva della struttura nel 1996) ha riconosciuto infatti il massimo punteggio (100) alla proposta presentata dall'associazione vicentina, che così ha superato la concorrenza di Wwf provinciale e Italia nostra, che invece hanno ottenuto 62,11 punti. La valutazione delle proposte concorrenti è avvenuta secondo due parametri: il progetto tecnico di gestione e miglioramento, dei ritorni di fruibilità da parte dell'utenza e della visibilità (massimo 60 punti) e poi gli investimenti programmati sugli immobili (massimo 40 punti).

L'offerta presentata da I luoghi dell'abbandono è risultata più conveniente secondo l'azienda sanitaria locale dal punto di visto dell'investimento, considerando i 18mila euro di investimenti annui programmati dall'associazione di Povolaro (Vicenza) rispetto ai 12.200 euro previsti dalle due realtà polesane, e alla base minima di 10mila euro annui. Inoltre, la nuova proposta dell'associazione culturale presieduta da Devis Vezzaro, già comodataria dal 13 giugno 2018 della stessa area, è stata considerata pienamente conforme ai requisiti e oneri previsti dall'avviso di gara, che tra le attività manutentive considerava anche quelle che potrebbero interessare le coperture contenenti fibra d'amianto.

LA SODDISFAZIONE

Sulla propria pagina Facebook l'associazione vicentina ha commentato così, attraverso il presidente Vezzaro, la deliberazione del direttore generale Antonio Compostella sulla procedura iniziata a fine aprile, e che nel tempo necessario alla conclusione aveva visto una proroga del precedente contratto di comodato d'uso, scaduto in giugno, fino a dopodomani. «Finalmente è arrivata la comunicazione ufficiale sul bando di gestione dell'area ex ospedale psichiatrico di Granzette. Possiamo quindi con soddisfazione comunicare a tutti che per i prossimi anni la cura, la rivalorizzazione e la gestione dell'area è seguita dai nostri responsabili. Appena l'emergenza Covid ci permetterà di aprire il parco senza problematiche, festeggeremo nel giusto modo. Ritornerà la cultura. Ritornerà la musica. Ritorneranno i giochi per i bambini». E ritornerà «la voglia di rendere questo ex luogo di sofferenza, un luogo di gioia e aggregazione, nel massimo rispetto del suo passato».

Nicola Astolfi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA