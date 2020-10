L'ESPERTO

ROVIGO «Talvolta accade che il bambino emetta del meconio, che è il contenuto dell'intestino del feto, denso e vischioso, e anche che possa inalarlo, così che quando dopo il parto deve iniziare la respirazione spontanea, possono insorgere dei problemi».

A spiegare in poche e chiare parole cosa sia la Sindrome da aspirazione di meconio, causa della morte avvenuta lunedì all'ospedale di Padova del piccolo nato poche ore prima all'ospedale di Rovigo, è il dottor Enrico Di Mambro, fino a pochi giorni fa primario di Ostetricia e Ginecologia dell'Ulss Polesana, ma che dal primo ottobre si gode la meritata pensione.

IL RACCONTO

Ovviamente, non conoscendo i dettagli del caso specifico, non interviene nel merito, ma ne offre comunque un inquadramento importante: «Tanti anni fa - spiega - ebbi un caso simile: il bambino era stato intubato, però siccome gli scambi gassosi risultavano alterati, è stata fatta un'ossigenazione extracorporea e dopo una ventina di giorni, il polmone ha ripreso la normale funzionalità. Ogni caso e ogni corpo, però, sono diversi. E purtroppo si possono presentare difficoltà che risultano insormontabili. Per esempio, nel momento dell'intubazione potrebbe essere che situazioni congenite non supportino le pressioni d'intubazione, che insorga uno pneumotorace, con la presenza di aria nella cavità pleurica. Si possono fare tante ipotesi, la medicina è una scienza stocastica, che vive di statistiche, non deterministica. I nostri pediatri sono attenti e preparati, ma l'irreparabile si manifesta comunque. Anche la cosa più naturale, quella del primo respiro del bambino dopo il parto, vede entrare in gioco pressioni importanti e molteplici fattori».

L'INCIDENZA

Secondo i dati di Orphanet, un database internazionale delle malattie rare coordinato dall'Istituto francese della sanità e della ricerca medica, sotto l'egida del Programma Salute Ue, aggiornati al gennaio 2020, la Sindrome da aspirazione di meconio ha una prevalenza, ovvero si manifesta con unincidenza pari al 2,44 per 100mila. Rara, quindi, ma purtroppo drammaticamente presente. E tema costante di dibattito e aggiornamento medico. Sempre Orphanet, nella descrizione della malattia, sottolinea come «il meconio aspirato può interferire con la respirazione normale attraverso diversi meccanismi, come l'ostruzione delle vie aeree, l'irritazione chimica, l'infezione e l'inattivazione del surfattante, dando origine, alla nascita, a sintomi più o meno gravi di stress respiratorio».

LO STUDIO

Secondo quanto riportato in un recente studio di Silvia Oliveri, Stefano Fiocchi e Stefano Martinelli della Neonatologia e Terapia intensiva neonatale dell'ospedale Niguarda di Milano, «il liquido amniotico tinto di meconio, come risultato del passaggio del contenuto colico fetale all'interno della cavità amniotica, è fenomeno frequente, presente fino al 13% di tutti i parti; la sindrome da aspirazione di meconio si verifica nel 5-10%, fino al 20% in alcune casistiche, dei neonati con liquido tinto di meconio. La mortalità è riportata fino al 20%».

F.Cam.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

