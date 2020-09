UDIENZA PRELIMINARE

ROVIGO L'ex pm di Rovigo Davide Nalin è comparso ieri nuovamente di fronte ad un giudice, in questo caso il giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Bari Annachiara Mastrorilli, per rispondere dell'ipotesi di reato di maltrattamenti in concorso, formulata a suo carico dal procuratore aggiunto Roberto Rossi e dal sostituto procuratore Daniela Chimienti, sempre nell'ambito delle vicende legate alla Scuola di formazione giuridica avanzata e preparazione ai concorsi nella Magistratura Diritto e Scienza, con l'ormai fantomatico dress code per le borsiste, guidata da Francesco Bellomo, ex giudice del Consiglio di Stato, principale accusato, attualmente agli arresti domiciliari, al quale la Procura di Bari contestata i reati di maltrattamenti nei confronti di tre ex borsiste e di una ricercatrice, di estorsione nei confronti di un'altra ex corsista, costretta a lasciare il lavoro in una emittente locale, e di calunnia e minaccia nei confronti dell'attuale presidente del Consiglio Giuseppe Conte e di Concetta Plantamura, rispettivamente ex presidente ed ex componente della commissione disciplinare che era stata chiamata a pronunciarsi su Bellomo nel 2017.

LE DICHIARAZIONI

Lo stesso Bellomo ha chiesto di essere ascoltato ed ha parlato per quasi sei ore, contestando ogni accusa e sostenendo che si sia trattato di «rapporti normali affettivi, anche travagliati e difficili, relazioni nelle quali non ci sono stati atti di violenza o persecutori». Anche Nalin ha chiesto di essere interrogato e ha risposto per quasi un'ora alle domande del giudice, negando tutti gli addebiti. Insieme a Bellomo e Nalin, anche l'avvocato Andrea Irno Consalvo, organizzatore dei corsi all'interno della Scuola di formazione, che aveva sede a Bari, si trova a rispondere dell'accusa di false informazioni al pm, per aver «taciuto quanto a sua conoscenza» sui rapporti tra Bellomo e le corsiste. Per tutti e tre la Procura ha chiesto il rinvio a giudizio. La difesa di Bellomo e quella di Nalin, affidata all'avvocato Ernesto De Toni, oltre a contestare la qualificazione del reato di maltrattamenti, fra l'altro procedibile solo su querela di parte, hanno sollevato anche una eccezione sulla competenza territoriale, ritenendo che non sia Bari a dover procedere su queste vicende ma i Tribunali di Milano, Bergamo o Firenze, cioè i luoghi di residenza delle presunte vittime. Il giudice ha rinviato al 14 settembre.

