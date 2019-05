L'ex libreria si aprirà al turismo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SERVIZIROVIGO Sono iniziati ieri mattina i lavori per la realizzazione di un ufficio di accoglienza turistica all'interno dell'ex libreria Pavanello, all'angolo tra piazza Vittorio Emanuele e via Zanella. Si tratta di un intervento che va a ripristinare uno spazio rimasto chiuso per quasi sette anni, che si trova proprio sotto la sede del Comune. L'ex libreria offrirà, dopo molti anni di assenza, un servizio che in città non è più svolto da alcuno, in primis dalla Provincia, che per anni ha curato il marketing territoriale del capoluogo e...