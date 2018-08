L'ex Gasparini diventa Autoteam e riporta Fiat in città

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

AFFITTO D'AZIENDAROVIGO Sbarca a Rovigo Autoteam 9, superpolo dell'auto targato Fca, con nuove concessionarie da Legnago a Rovigo e, in futuro, a Verona e nel Mantovano. Dopo l'apertura il 3 aprile a Legnago, il 21 luglio il nuovo gruppo è sbarcato a Rovigo con l'acquisizione in affitto d'azienda della concessionaria Fiat che era del Gruppo Gasparini di Mestre, in viale Porta Po. Alla nuova Autoteam 9 di Rovigo Fca Auto ha concesso il mandato per tutti i suoi marchi: dalla Fiat alla Jeep, dall'Alfa Romeo all'Abarth, alla Lancia.NUOVE...