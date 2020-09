CENTRO STORICO

ROVIGO L'ex forno di piazza Annonaria verrà riqualificato. Ad annunciarlo è l'assessore all'Urbanistica Giuseppe Favaretto, in risposta all'interpellanza che era stata presentata, qualche mese fa, dal consigliere dell'opposizione Antonio Rossini.

Quest'ultimo chiedeva, infatti, dove fosse finito il progetto di sistemazione dell'ex forno comunale, struttura da anni abbandonata al degrado.

«È intenzione di questa amministrazione intervenire con urgenza sull'ex forno comunale - ha spiegato Favaretto in risposta all'interrogazione - provvedendo a una sua pulizia generale, compresa la bonifica del cemento amianto presente. Tutto ciò si è reso possibile ora, in quanto con l'ultima variazione di bilancio approvata dal consiglio comunale nella seduta del 30 luglio, sono state stanziate le necessarie risorse finanziarie. Ora gli uffici competenti si stanno attivando per la programmazione e l'esecuzione dell'intervento manutentivo».

Rossini, nel 2019, aveva chiesto all'amministrazione di riprendere in mano la riqualificazione dell'ex forno che la precedente amministrazione ipotizzava, in un primo momento, di sistemare grazie ai fondi governativi destinate alle Periferie degradate, poi deviati verso l'ex Maddalena.

L'ANNUNCIO

«L'ex forno di piazzetta Annonaria versa in condizioni di abbandono - aveva fatto notare Rossini all'assessore competente - e dal punto di vista edilizio presenta notevole precarietà statica; pertanto dovrà essere oggetto di interventi finalizzati a recuperare la loro consistenza strutturale nel rispetto dei vincoli cui è sottoposto».

Il Comune annuncia, però, che la riqualificazione della storica struttura è ormai vicina e tra le ipotesi c'è la realizzazione di uno spazio dedicato alle associazioni o a momenti ricreativi.

L'ex forno è abbandonato da molti decenni e non rientrò nei costi di rifacimento di piazza Annonaria oltre venti fa con la giunta Baratella. La situazione è andata continuamente peggioramento, con il tetto crollato e una situazione complessiva di incuria di quello che è un pezzo della storia della città.

Roberta Merlin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA