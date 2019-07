L'ex Celio fulcro dell'innovazione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

URBANISTICAROVIGO Nuova vita per l'ex liceo Celio. L'edificio che fino allo scorso settembre ha ospitato gli studenti dell'istituto classico e linguistico, attualmente vuoto e abbandonato, può diventare l'Innovation Lab di Rovigo. «Stiamo verificando la possibilità di partecipare a un bando regionale che prevede il finanziamento di 75 mila euro per la costruzione di un luogo che non sarebbe esclusivamente un collettore di start-up, ma anche un'esperienza per aumentare la capacità di fruizione dei servizi di natura digitale per tutta la...