ROVIGO Giovanni Tesoro lascia Palazzo Nodari sbattendo la porta. L'ex comandante della Polizia Locale, spostato quasi un anno fa a dirigere gli uffici comunali dei settori Servizi Sociali e Sport, ha deciso di dimettersi a soli 12 mesi dal raggiungimento dell'età della pensione. Alla base di questa decisione, che Tesoro non nascondere di avere preso dopo una lunga e sofferta riflessione, sicuramente c'entrano anche i rapporti con l'Amministrazione Gaffeo, con la quale non è riuscito a replicare quel feeling che invece aveva trovato con il suo predecessore, l'ex sindaco Massimo Bergamin. La scelta di dimettersi Tesoro rivela di averla maturata a causa della «situazione in cui ho trovato questo settore e le sempre nuove sorprese pressoché quotidiane che mi vedo spuntare, ma non solo», come ha scritto in una lettera inviata ai suoi collaboratori.

«Questa decisione - aggiunge l'ex numero uno dei vigili di Rovigo - mi costerà non poco dal punto di vista economico, ma ritengo sia il denaro speso (o meglio, non riscosso) nel modo migliore della mia vita».

Effettivamente, già poco dopo il suo arrivo al terzo piano del palazzo municipale, in questi mesi non sono mancati pesanti grattacapi da risolvere (come la lite tra le due società calcistiche per la gestione dello stadio Gabrielli, le questioni legate ai servizi sociali e, non ultima, la mai-finita guerra tra Rugby Rovigo e Comune per questioni di denaro, rimborsi e lavori eseguiti al Battaglini), ma a così poco tempo dal pensionamento nessuno credeva che potesse davvero abbandonare il posto di lavoro.

Tesoro era arrivato a Rovigo nel 2015, dopo una lunga carriera nella Polizia Locale di Milano, proprio per dirigere il corpo dei vigili del capoluogo polesano. Un'esperienza durata sostanzialmente quattro anni e che verrà ricordata per la dura lotta all'abusivismo, l'inflessibilità nella gestione delle infrazioni stradali e per la questione delle armi ai vigili. Proprio su quest'ultima questione si sono aperte le maggiori divergenze con il sindaco Gaffeo, che ha scelto di non darle in dotazione nonostante Bergamin le avesse comprate (senza però mettere in conto la spesa per la formazione del personale). Come non bastasse, durante la sua permanenza al comando di via Oroboni un esposto anonimo contro di lui ha aperto un lungo e burrascoso procedimento giudiziario su presunti utilizzi non regolamentari di auto e cellulare di servizio. All'arrivo in Comune di quella missiva, fu lo stesso Tesoro a portarla in Procura e fare aprire le indagini che lo hanno portato alla sbarra con l'accusa di peculato. Durante il processo le ipotesi di reato più gravi sono decadute.

