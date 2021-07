Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

PORTO TOLLEL'ex asilo Badaloni sarà gestito per altri 10 anni dall'associazione Luce sul mare, capofila di Un Ponte per il progetto presentato insieme a Barriere invisibili e Down Rovigo che ha come finalità l'integrazione sociale delle persone disabili e dei minori a rischio. Dal 2010 lo stabile, che funge anche da sede delle associazioni del territorio, è stato dato in gestione a Luce sul mare in comodato d'uso gratuito di tre anni in...