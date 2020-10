L'EVENTO

ROVIGO Sarà un Ottobre rodigino ricco di eventi in questa edizione dell'epoca Covid. L'amministrazione comunale ha presentato il calendario degli eventi culturali collegati alla principale manifestazione cittadina, che si svolgeranno nelle sale pubbliche della Pescheria Nuova e della Gran guardia. «Abbiamo voluto mettere gratuitamente a disposizione le nostre sale per iniziative che esprimono le varie sensibilità culturali della città - ha detto l'assessore alla Cultura Roberto Tovo - la città, con le proprie differenti espressioni, si condivide reciprocamente, presentando il magnifico panorama associazionistico che offre Rovigo. Abbiamo creato delle opportunità per la comunità con l'unico obiettivo che fossero di pubblico interesse. Siamo felici di aver accolto tutte le proposte».

Le sale ospiteranno, come da tradizione, mostre, presentazioni libri, incontri, conferenze, iniziative che nelle speranze dell'amministrazione Gaffeo offriranno ulteriori proposte a chi vorrà farsi un giro tra le bancarelle della fiera.

GRAN GUARDIA

Per quanto concerne la Gran guardia, si inizia lunedì 5, tra le 8.30 e le 13.30, con Conoscere per riconoscere dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra. Si proseguirà mercoledì 7, dalle 18 alle 19.30, con il Circolo di Rovigo per la presentazione del libro Dopo di te. Oltre le onde del mare dello scrittore Matteo Tosi. Da venerdì 9 a domenica 11, tra le 8 e le 20, l'associazione Bresadola aprirà ai rodigini il mondo dei fughi con la 44. mostra micologica. Giovedì 15, tra le 18 e le 20, Paola Munaro curerà l'incontro Io ci sono. Il Veneto testimone della pandemia. Da domenica 18 a mercoledì 21, dalle 15 alle 19.30, si terranno le mostre Uno sguardo sull'Etiopia e Street art a Venezia di Cristina Sartorello. Sabato 24, dalle 15.30 alle 19, la società Dante Alighieri terrà l'incontro La lingua come ponte socioculturale: dalle terze pagine al plurilinguismo. Domenica 25, dalle 9 alle 12, il gruppo culturale Ricomincianta ha fissato un appuntamento dal titolo Io, donna overanta: come orientarsi tra social, ageismo e menopausa. Nell'ultima settimana, lunedì 26 il Rotary incontrerà i giovani, promuovendo opportunità di formazione, e mercoledì 28 si terrà la presentazione del libro Il dialetto nel castello. In conclusione, come da tradizione, sabato 31 l'Assostampa polesana ha organizzato un incontro (dedicato anche alla formazione dei giornalisti), dal titolo La generazione dei fenomeni, con ospite l'ex campione di pallavolo Andrea Zorzi e il giornalista Carlo Gobbi della Gazzetta dello sport.

PESCHERIA NUOVA

In contemporanea, durante tutto il mese, in Pescheria nuova ci saranno altri eventi. Da domani a lunedì 5, dalle 10 alle 23, l'associazione Barbujani ha organizzato una mostra con laboratori di pittura e scrittura. Da martedì 6 a lunedì 12 l'associazione Terradamar ha fissato in agenda un ciclo di mostre, conferenze e visite guidate dal titolo Volti nella città. Da mercoledì 14 a martedì 20, dalle 10.30 alle 19.30, il Circolo Arti decorative apre al pubblico la mostra Circolo in fiera con l'esposizione di alcuni artisti locali affiliati. Da mercoledì 21 a martedì 27, dalle 10 alle 19, il Circolo polesano Amici dell'arte ha organizzato la mostra per il 60. anniversario Artisti polesani del passato e di oggi. Per concludere, da martedì 28 a sabato 31, l'istituto scolastico De Amicis propone la mostra Viaggio nella storia di Rovigo dal medioevo al primo 900.

Alberto Lucchin

