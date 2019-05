L'Europa unita è un valore da far conoscere ai giovani

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SCUOLAROVIGO Guardano al futuro dell'Europa i duemila studenti della ventina di scuole venete che hanno partecipato alla decima edizione di Conoscere meglio l'Europa, l'iniziativa promossa dal Distretto Lions 108 Ta3 in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale, per far conoscere i principi fondamentali della costruzione europea e sapere cosa manchi, ancora, per completare la Casa europea. Ieri mattina la cerimonia conclusiva del progetto ha riunito al teatro don Bosco di Rovigo circa 400 tra allievi e insegnanti, e ha coinvolto i...