Già da lunedì 21 dicembre potrebbe aprire i battenti il Covid Hotel di Rovigo, con l'apposita riconversione dell'Hotel Europa, unica struttura a partecipare all'indagine di mercato avviata dall'Ulss 5 Polesana, in collaborazione con la Conferenza dei sindaci e che si è chiusa il 20 novembre. Le trattative con la proprietà della struttura, che fa capo a Walter Marcheselli, presidente del Cda di Best Western Italia, titolare anche dell'Hotel Cristallo, hanno riguardato più aspetti, ma l'accordo, come sottolinea l'Ulss, sembra raggiunto: «Stiamo transando gli ultimi dettagli economici. Le stanze a disposizione saranno 20 e diventeranno operative probabilmente dal 21 dicembre. Il Covid Hotel ospiterà positivi asintomatici indicati dall'Ulss». Il progetto, infatti, aveva spiegato giorni fa l'azienda sanitaria, «sarà attivato per il periodo dicembre 2020 - aprile 2021, sulla base di un finanziamento straordinario dei Comuni, prevede l'integrazione di più soggetti: la struttura ricettiva metterà a disposizione le attività alberghiere, adattate alla particolare condizione del paziente Covid positivo. L'Ulss curerà i criteri di inserimento e garantirà le stesse attività sanitarie che la persona avrebbe ricevuto al proprio domicilio; i Comuni svolgeranno le eventuali attività sociali connesse». L'Hotel Europa ha 56 camere recentemente rinnovate.

F.Cam.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA