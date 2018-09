L'esempio del coraggio di Pierluigi e Michela

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

BORSEAROVIGO La comunità parrocchiale di Borsea ha iniziato l'anno pastorale con un incontro che ha mostrato perché il coraggio, anche di rialzarsi, è necessario a vivere sia il bello che le difficoltà della vita. L'esperienza di Pierluigi Bonafin e Michela Dal Bianco, un battesimo, le nozze d'argento dei parrocchiani Gianni e Stefania e 22 adolescenti che si avvicinano al sacramento della Cresima sono stati gli elementi di una giornata da incorniciare per tante ragioni. Non solo per l'inizio simbolico di un nuovo anno di vita comunitaria,...