IMPRESE SOCIALI

ROVIGO Si chiama Abilo, l'impresa sociale nata a fine 2020 nell'incubatore di Zico, con l'obiettivo di sviluppare progetti di welfare con la comunità locale. Il primo passo, già avviato ufficialmente in questi giorni, è la gestione di due strutture per persone con disabilità a Rovigo, in cui sviluppare esperienze di autonomia e vita indipendente, anche legandosi al tema del Dopo di noi.

PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE

«Crediamo sia importante investire in una dimensione di welfare generativo in cui progetti ed energie nascono dalla comunità e sono finalizzati al benessere stesso della comunità e di ogni persona che vi abita», spiega il presidente di Abilo, Giuseppe Greco, che per quarant'anni ha svolto la professione di medico di famiglia nel Padovano, ricoprendo ruoli di rilievo nella Medicina Generale e in progetti di sviluppo delle cure primarie, da sempre attivo sui temi che riguardano le persone disabili.

L'OBIETTIVO

Abilo si propone di affrontare sfide sui diritti, l'autonomia e il futuro delle persone con disabilità, dei loro familiari e della comunità in cui vivono: «Vorremmo creare un ambiente dove le persone con disabilità possano godere del diritto alla vita adulta autonoma continua Greco Pensiamo all'abitare come a un abito su misura, perché c'è una soluzione ad ogni specifico bisogno di residenzialità». Partendo da questa finalità, Abilo da inizio anno è subentrata nella gestione delle due strutture residenziali per persone disabili di via Bramante a Rovigo, la comunità alloggio Il Diamante e il gruppo-appartamento Il Rubino: «Abbiamo ricevuto il testimone di queste due preziose realtà continua Greco , fondate da una persona che ha fatto tanto in Polesine per i diritti e i servizi dedicati alle persone disabili, Tullio Areggi, scomparso nel luglio scorso. Da qui vorremmo partire per sviluppare questa nostra proposta di supporto all'abitare, rendendo le persone disabili protagoniste, con le loro famiglie, di percorsi di autonomia e vita indipendente e lavorando assieme ed in rete sul grande tema del dopo di noi».

LE DUE SEDI

Le due strutture, finora gestite dalla cooperativa L'Ora del Bradipo in collaborazione con il Gruppo Città Senza Barriere, possono accogliere dieci ospiti in comunità e attivare percorsi di housing supportato per otto persone nelle due abitazioni. È stata mantenuta la continuità nel lavoro di cura del personale che già vi opera: gli educatori e gli operatori socio-sanitari, lo psicologo, l'infermiere e gli altri addetti che formano l'equipe con le responsabili delle strutture, Maria Grazia e Anna Paola Meggiorin.

