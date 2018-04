L'Equal pay day delle donne

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

La consigliere di Parità e la commissione provinciale Pari opportunità celebrano oggi a Palazzo Celio l'Equal pay day, l'iniziativa nata negli Stati Uniti a metà degli anni Novanta, poi diffusasi anche in Europa, sulla parità di retribuzione tra i sessi. La data del 10 aprile è simbolica, cambia ogni anno, e indica i giorni in più che le donne devono lavorare per avere lo stesso guadagno degli uomini. Il convegno inizierà alle 10 con Anna Maria Barbierato, consigliere di Parità della Provincia, e a seguire Vinicio Piasentini, vice...