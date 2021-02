L'EPIDEMIA

ROVIGO Una leggera risalita del numero dei ricoverati, da 60 a 63, non intacca il progressivo svuotamento dei posti letto riservati ai pazienti Covid, anche perché l'aumento ha di fatto interessato solo l'Area medica e semintensiva del San Luca, mentre sono scesi a 12 i degenti di area critica, tutti nella Terapia intensiva a Trecenta.

I RICOVERI

«Le persone ricoverate si sono significativamente ridotte rimarca il dg dell'Ulss Antonio Compostella - Siamo a un numero da prima ondata, non dobbiamo dimenticare che che non più di tre settimane fa eravamo ben sopra i 100. Adria ora non ha più ricoverati in Area medica, rimangono ancora dei degenti nell'ospedale di comunità Covid, ma anche questo si andrà gradualmente a svuotare. Restano 6 ricoverati in Malattie infettive a Rovigo, mentre al San Luca 45 ricoverati in area medica e 12 in terapia intensiva. Quest'ultimo numero per noi è particolarmente importante, erano 20 una decina di giorni fa, perché significa che possiamo recuperare degli anestesisti rianimatori dall'assistenza ai pazienti critici Covid per utilizzarli per l'attività di chirurgia ordinaria. Questo dato, quindi, ci permetterà nei prossimi giorni di aumentare il numero delle sedute operatorie. Adria tornerà alla sua attività ordinaria così come Rovigo, via via che recupereremo figure professionali. Trecenta rimane invece ospedale Covid e non si svolgerà seduta operatoria perché l'area delle sale operatorie è occupata dai posti letto di Terapia intensiva».

ATTIVITÀ AMBULATORIALE

Da lunedì, oltre al ritorno in zona gialla, in tutto il Veneto è ripresa l'attività ambulatoriale e specialistica. «Noi in realtà non l'avevamo mai interrotta - puntualizza il dg dell'Ulss - , ma solo ridotta. Da ottobre a oggi abbiamo ricevuto circa 5mila prenotazioni per 1,3 milioni di prestazioni, con la parte maggiore ovviamente svolta dalla medicina di laboratorio, Questi numeri per sottolineare che abbiamo comunque, con grande sforzo, garantito la diagnosi e l'assistenza per i cittadini del Polesine, nella logica che oltre a Covid esistono anche tutte le altre malattie che nel frattempo non sono certo scomparse».

LE PRENOTAZIONI

Il primo effetto della ripartenza, comunque si è subito fatto sentire: solo lunedì il Cup ha ricevuto 5mila telefonate. Purtroppo, c'è da segnalare anche il primo decesso Covid del mese di febbraio, quello di una 95enne, residente in un Comune mediopolesano, che era ricoverata in Malattie infettive all'ospedale di Rovigo, la 377esima vittima dall'inizio dell'epidemia, la 139esima dall'inizio dell'anno. Per quanto riguarda gli altri dati del bollettino epidemico, sono 20 le nuove positività, ma appena 10 le nuove guarigioni, così che anche in questo caso si assiste a una leggerissima risalita nel numero dei polesani attualmente positivi, ora 1.097. Continua, il graduale miglioramento anche della situazione anche per quanto riguarda le case di riposo. L'incidenza, intanto, è scesa sotto il 2%. Tuttavia, avverte Compostella, «la curva del contagio è incontrovertibilmente in discesa da quattro settimane e anche l'incidenza è bassa, e questo potrebbe portare a farci sfiorare dall'idea che il Coronavirus sia all'angolo: non è così, è una tregua. Siamo tornati zona gialla, sono riprese una serie di attività commerciali ed economiche, gli studenti delle superiori sono tornati in presenza: se vogliamo conservare questa tregua, serve responsabilità».

LE SCUOLE

Proprio sul fronte scolastico, ma slegato dalla ripresa di lunedì, visto che si tratta di scuole che non hanno mai interrotto la loro attività in presenza, l'emergere di positività ha fatto scattare la quarantena per una quinta della scuola primaria di Villadose e per una sezione della scuola dell'infanzia di Porto Tolle.

F.Cam.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

