L'EPIDEMIA

ROVIGO Una leggera flessione nell'ondata giornaliera di nuovi casi, appena 81, anche se sono decisamente poche anche le nuove guarigioni accertate, solo 9, con altri quattro morti che portano il numero dei decessi Covid fra i residenti in Polesine a 173.

QUATTRO DECESSI

A spegnersi, fra lunedì sera e ieri mattina, una 95enne bassopolesana e un 76enne di Rovigo, entrambi ricoverati in Terapia intensiva al San Luca, oltre a un 82enne altopolesano e un 95enne bassopolesano che erano invece ricoverati in Area medica e semintensiva Covid, sempre a Trecenta. Nonostante questo, con i polesani attualmente positivi saliti a 2.881 e quelli in isolamento domiciliare a 3.258, resta altissima la pressione sugli ospedali, perché il numero di ricoverati totali permane a quota 130. Di questi, due sono in Psichiatria ad Adria, con il terzo paziente di questo reparto che è stato invece dimesso, mentre 10 in Malattie infettive a Rovigo e uno in rianimazione, sempre a Rovigo, in un'apposita area di isolamento.

COVID-HOSPITAL

Per quanto riguarda il polo Covid di Trecenta, sono 97 i posti letto occupati sui 104 attivati al quarto piano del San Luca di area non critica, mentre sono 15 i posti letto occupati in Terapia intensiva sui 20 già attivati. Per i posti letto di area critica, dal punto di vista numerico, c'è un altro centinaio di posti letto di area non critica eventualmente attivabili al terzo piano del San Luca, dove ora sono ospitati una quindicina di degenti dell'ospedale di comunità Covid, mentre una decina lo sono nell'altro ospedale di comunità Covid che ha aperto i battenti sabato all'ospedale di Adria.

TERAPIE INTENSIVE

Per quanto riguarda la Terapia intensiva, invece, occupando tutta l'ex area chirurgica di Trecenta, c'è la possibilità di attivare altri 8 posti letto per i quali sono già presenti le attrezzature, portando a 28 posti letto la capienza totale. Il problema, come più volte ripetuto, è quello relativo al personale da destinare all'assistenza di questi ulteriori pazienti che dovessero essere accolti. Intanto, come già preannunciato nei giorni scorsi, ci sarà una prima ulteriore apertura di posti letto di area non critica all'ospedale di Adria. A sottolinearlo, la Uil Fpl con una nota ai propri iscritti diramata ieri dal segretario Cristiano Pavarin: «In tarda mattinata, nel corso di un incontro informativo, tramite la direzione sanitaria, siamo stati informati dell'imminente apertura di ulteriori 16 posti letto Covid all'ospedale di Adria. Si tratta di posti letto definiti a media intensità presso l'attuale cardiologia, di cui 8 saranno predisposti per alto flusso di ossigeno. Il personale coinvolto sarà convertito, evitando mobilità coatte verso Trecenta».

IL COVID-HOTEL

A proposito di nuove aperture, è ormai imminente quella del Covid Hotel nella struttura dell'Hotel Europa di viale Porta Po. Il Servizio alberghiero di accoglienza soggetti positivi asintomatici coronavirus per la durata di 4 mesi, così come deciso dalla Conferenza dei sindaci, all'esito della gara sottosoglia esperita, nonché dopo la richiesta di un'offerta migliorativa rispetto alla prima, è stata infatti affidata all'impresa Marcheselli srl, di Walter Marcheselli, titolare anche dell'Hotel Cristallo, nonché presidente del Cda di Best Western Italia. L'accordo prevede che vengano messe a disposizione 20 camere a uso singolo per 120 giorni a 40 euro ciascuna, per una spesa complessiva di 96mila euro, e che per ogni camera effettivamente occupata sia versato un corrispettivo per il servizio alberghiero di 32 euro al giorno, con il costo massimo nel caso di completa occupazione di tutte le stanze per i quattro mesi dell'accordo, di ulteriori 76.800 euro. Il servizio di ristorazione, secondo le stesse modalità di preparazione e distribuzione pasti applicate agli ospedali di Rovigo e Trecenta, sarà effettuato a titolo gratuito da Serenissima Ristorazione, affidataria del servizio nei due ospedali, con la consegna, sempre a titolo gratuito, da parte della Cooperativa Sociale Nìke Kai Dike.

Francesco Campi

