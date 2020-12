L'EPIDEMIA

ROVIGO Tripla cifra per le guarigioni da Covid-19, che superano le nuove positività per 107 a 78. Un risultato che tuttavia non va festeggiato prima del tempo dato che, come si è visto nei giorni scorsi, siamo ancora in una fase di oscillazioni. Ci pensano infatti le statistiche a smorzare gli entusiasmi, perché dopo alcuni giorni di numeri in discesa, l'indicatore principale dell'andamento epidemico, cioè l'incidenza, è tornato a salire presentando un 5,17% di fronte alla media della settimana che era stata del 4,7%. Inoltre, a far da contraltare ci sono le morti di due pazienti che fanno salire a 104 il totale delle vittime in Polesine correlate al Covid: si tratta di un uomo di 58 anni del Basso Polesine, già gravato anche da altre patologie, e un uomo di 83anni dell'Alto Polesine. Entrambi erano ricoverati in area medica Covid: il 58enne era stato ricoverato in area medica al riscontro della positività in considerazione del suo quadro generale ed era in terapia intensiva da alcuni giorni.

LE POSITIVITÀ

Delle 78 persone risultate positive, 29 sono emerse dai test rapidi, mentre 49 erano persone già tracciate dal Sisp per aver avuto contatti con persone positive al Covid e quindi già in isolamento domiciliare. Con questi nuovi dati il Polesine è alla soglia dei 4.500 casi da inizio pandemia. Tra le nuove positività, due uomini del Basso Polesine che sono andati al pronto soccorso per la comparsa di sintomi: un 73enne è stato ricoverato in terapia intensiva Covid a Trecenta e un 89enne ricoverato in area medica Covid, sempre al San Luca. Il caso del disabile adriese Simone Viale, costretto a vivere in casa dal 23 novembre, con moglie e figlia positive, risultato poi anche lui positivo, il risultato dello screening gli è stato comunicato venerdì, è finito ieri sul tavolo del presidente Luca Zaia.

LE SCUOLE

Focolaio alle scuole medie San Domenico Savio di Porto Viro: sono stati individuati nell'ambito dello screening scolastico due casi di positività collegati a un caso già comunicato nei giorni scorsi, sempre in Basso Polesine: si tratta quindi di un cluster che vede coinvolti i ragazzi di una scuola secondaria di primo grado. In questo caso potrebbe scattare la sospensione delle attività per l'intera classe. Le unità territoriali dell'Ulss eseguiranno oggi i tamponi anche in una scuola primaria, sempre bassopolesana, per il riscontro di un caso.

CASE DI RIPOSO

La situazione nelle case di riposo del Polesine sta diventando problematica. Tra i nuovi casi ci sono un ospite della residenza per anziani Villa Agopian di Corbola, un operatore della Casa di Riposo San Gaetano di Crespino, tre operatori della Casa Albergo per Anziani di Lendinara e un operatore del Centro Servizi Anziani Villa Tamerici di Porto Viro. È proprio a Lendinara che la situazione sta esplodendo, con 72 ospiti e 23 operatori della positivi al Coronavirus. Sotto la lente d'ingrandimento anche la situazione di Villa Agopian di Corbola che conta 26 ospiti e 20 operatori positivi e Rosolina, con 24 ospiti e 15 operatori della Casa di Riposo La Rosa dei Venti contagiati. A Ficarolo scendono a 20 i casi sugli ospiti e un solo operatore della Residence, e poi c'è Fratta Polesine: alla Sacra Famiglia 10 ospiti e 6 operatori sono coinvolti nel focolaio. Le altre situazioni sono ben più ridotte.

RICOVERI

Nelle ultime 24 ore, dei 93 pazienti ricoverati in area medica, cinque sono stati dimessi, uno è uscito dalla terapia intensiva e tre sono nuovi ricoveri. Tra i 13 pazienti in terapia intensiva c'è un nuovo paziente residente fuori provincia e un paziente si è negativizzato. Nel reparto di malattie infettive di Rovigo c'è stata una dimissione, un ingresso di un paziente da fuori provincia e tre pazienti si sono negativizzati. In totale ci sono 111 persone ricoverate, 2.129 attualmente positive e 2.719 in isolamento.

Roberta Paulon

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA