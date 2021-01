L'EPIDEMIA

ROVIGO Sono arrivati a 255 i decessi Covid fra i residenti in Polesine da febbraio. Fra lunedì e ieri altri 10, quattro dei quali fra persone che si trovavano ricoverate: un 73enne bassopolesano che era in Terapia intensiva a Trecenta, una 88enne altopolesana che era in Malattie infettive all'ospedale di Rovigo e un 83enne e una 91enne, entrambi di Rovigo ed entrambi in Area medica e semintensiva respiratoria al San Luca. Numeri altissimi che sembrano portare anche questo mese appena iniziato sullo stesso drammatico livello di dicembre, che ha visto spegnersi con Covid ben 142 persone.

MORTI DECUPLICATE

A novembre erano state 45, mentre ad aprile, il mese nero della prima ondata, 28. Questi numeri che danno la misura di come il virus stia picchiando sempre più duramente anche sul Polesine. E, in particolare, sulle case di riposo. Nella prima ondata, infatti, da fine febbraio ad agosto, gli ospiti delle Rsa polesane che si erano spenti con Covid, senza distinzione fra residenti in provincia di Rovigo o in un'altra provincia, erano stati 12, 9 dopo il ricovero in ospedale e tre mentre erano ancora nelle rispettive strutture. Si erano spenti quattro ospiti della Piccola casa di Padre Leopoldo, di Rovigo, due ospiti disabili degli Istituti Polesani di Ficarolo, due dell'Iras di Rovigo, uno della Casa del Sorriso di Badia, uno alla Casa Sacra Famiglia di Fratta, uno nell'ala per anziani della Casa di Cura Città di Rovigo e uno nella casa di cura di Trecenta. Praticamente si era trattato di un terzo dei 36 morti totali fra i residenti in Polesine nella prima ondata. Da settembre a ieri, invece, il numero di ospiti delle Rsa che si sono spenti con Covid è stato pari a 110, 43 dopo il ricovero in ospedale, 67 nelle strutture. Il numero più alto di ospiti che si sono spenti, fra quelli ospedalizzati e quelli rimasti in isolamento nella Rsa, si registra alla Casa Albergo di Lendinara, 26, seguita da Villa Agopian di Corbola con 20 e da La Residence di Ficarolo con 15. Sono invece 14 i decessi per Covid fra gli ospiti del Csa di Adria, 8 all'Iras, 7 alla Rosa dei Venti di Rosolina, 4 alla Piccola casa di Padre Leopoldo di Rovigo, 3 alla Casa Madre Dolores di Rovigo, 3 alla Casa Sacra Famiglia, 3 alla Rsa San Martino di Castelmassa, 2 disabili degli Istituti Polesani di Ficarolo, 2 nella struttura per anziani della Casa di cura Città di Rovigo, uno alla Casa del Sorriso di Badia e uno alla casa di riposo di Trecenta.

STRAGE NELLE RSA

Il doloroso tributo pagato al virus dal Polesine è quindi di 122 ospiti che si trovavano nelle Rsa, quasi la metà del totale dei decessi in tutta la provincia. «Dal primo ottobre sottolinea il dg dell'Ulss Antonio Compostella - i decessi sono stati quasi dieci volte quello della prima ondata perché questa seconda ondata è stata più brutale non solo per numeri di contagi, ma anche per casi clinici gravi. Dal punto di vista del tasso di letalità cumulato, ovvero la percentuale di persone decedute rispetto al totale dei polesani contagiati, siamo al 3%, quasi sovrapponibile al 2,9% veneto, ma inferiore al 3,4% nazionale. Questo, nonostante l'età media dei deceduti sia 83 anni e la provincia di Rovigo sia fra le più anziane d'Italia. Per un paradosso della statistica, il tasso di letalità a giugno era 8%, questo perché il numero dei positivi era estremamente più basso. Per quanto riguarda le strutture residenziali, abbiamo avuto 12 ospiti che si sono spenti da febbraio a agosto, mentre da settembre a oggi 110. Perché questi numeri maggiori nelle case di riposo nella seconda ondata? Perché il contagio ha interessato più diffusamente tutta la popolazione, quindi anche gli operatori e questo ha fatto sì che il virus entrasse anche nelle strutture, dove sono ospitate persone che per età e condizioni sono inevitabilmente più fragili. Dal punto di vista numerico, comunque, anche in questo caso il dato è in linea con quello regionale e nazionale, perché 122 morti su oltre 2.400 ospiti, è il 5%. Numeri dolorosi: in tutto questo, il segnale di speranza è quello che arriva dal vaccino, il cui valore si capisce soprattutto alla luce di questi tristi dati».

F.Cam.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA