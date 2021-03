L'EPIDEMIA

ROVIGO Sono 128 le nuove positività comunicate con il bollettino epidemiologico dell'Ulss Polesana di ieri. Un numero fra i più alti registrati in 24 ore dal deflagrare dell'epidemia, che riporta a livelli che erano stati raggiunti a cavallo di Natale, quando la seconda ondata stava manifestandosi in tutta la propria violenza anche in Polesine. Poi anche la seconda ondata che sembrava inarrestabile ha conosciuto la propria flessione. Non il virus, tornato di nuovo a dispiegare la propria potenza con quella che si configura come terza ondata, che in Polesine si è affacciata a fine febbraio, il 28, in particolare è stata la prima volta che le positività sono tornate a superare quota 100.

Una nuova ondata sostenuta anche dalla maggiore circolazione della cosiddetta variante inglese, un ceppo che ormai è stimato essere prevalente anche nella nostra provincia, come sottolineato domenica dal direttore sanitario Paolo De Pieri, e che si caratterizza da una maggiore trasmissibilità. Nulla di diverso, purtroppo, di quanto avviene anche altrove, in Veneto e nel resto d'Italia, con gli ospedali che iniziano ad entrare in sofferenza come era accaduto, appunto, nelle fasi più dure attraversate qualche mese fa. Le persone attualmente positive in provincia hanno ormai raggiunto quota 1.497, un livello che riporta alla situazione del 10 novembre scorso. Erano i giorni in cui la curva del contagio cresceva esponenzialmente, arrivando a 2.232 persone positive a fine mese e a quasi 3mila a fine dicembre.

La differenza è che, in questo momento, è attivo il lockdown, che dovrebbe nelle intenzioni rallentare la crescita dei contagi e appiattire la curva. Ancora, però, la chiusura è troppo recente per dispiegare i propri effetti, considerando che i tempi di incubazione sono mediamente attorno ai quattro giorni. Importante anche il numero dei guariti, ben 72, con il totale che si avvicina a quota 10mila. Sono infatti arrivate a 9.953 le guarigioni in Polesine da inizio epidemia a fronte degli 11.903 contagi totali, prossimi alla soglia dei 12mila. Il numero delle persone risultate positive da inizio epidemia sul totale della popolazione, tecnicamente prevalenza, è pari al 5,18%. Questo significa che un polesano ogni 19 è stato contagiato. Un aspetto da sottolineare è che circa la metà dei nuovi casi di positività sono di persone che erano già state individuate nell'ambito del tracciamento da parte del Sisp ed erano quindi già in isolamento domiciliare, situazione nella quale si trovano al momento ben 1.744 polesani.

Un segnale che la crescita dei contagi non risparmia nessuno arriva anche dal fronte della residenzialità, che nella seconda ondata è stato pesantemente investito e che ora, anche per effetto della copertura vaccinale, sembra al momento al riparo. Ma non completamente, come dimostra la nuova positività riscontrata in un operatore di Villa Agopian di Corbola, che si somma alla positività residuale dell'ospite del centro servizi per anziani La Residence di Ficarolo. Sembra rallentare, invece, almeno per il momento la crescita dei ricoveri ospedalieri, anche se, statisticamente, almeno così era nella prima ondata, a fronte di 100 contagi l'attesa è di almeno tre ricoveri a distanza di dieci giorni. Ieri il numero complessivo dei pazienti è addirittura sceso a 84 rispetto agli 86 di martedì. Questo, purtroppo, anche per effetto della morte di un paziente, il decesso Covid numero 453 dall'inizio dell'epidemia, il 35esimo di marzo. Al momento ci sono 74 pazienti in area non critica, 65 in Area medica e subintensiva al San Luca e 9 in Malattie Infettive a Rovigo, e 10 pazienti in Terapia intensiva a.

Cifre che danno la misura di una situazione difficile anche dal punto di vista della pressione sugli ospedali e che potrebbero portare anche ad una nuova riduzione delle attività ordinarie a poche settimana dal ritorno alla quasi normalità.

