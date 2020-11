L'EPIDEMIA

ROVIGO Purtroppo, cresce ancora il numero più doloroso, quello dei polesani che si sono spenti con positività al Covid, arrivato a 70, era 36 fino al 10 settembre, per la morte, domenica sera, di una 93enne bassopolesana e, ieri, di un 87enne altopolesano, che erano ricoverati a Trecenta. Ma gli altri numeri sembrano sorridere al Polesine, che vede calare le persone attualmente positive dopo settimane in cui la crescita pareva inarrestabile. Sono, infatti, 55 i nuovi contagi emersi ieri, 8 in persone già in isolamento e 39 accertate con il tampone rapido. Ma ieri sono state dichiarate anche ben 77 nuove guarigioni, con il totale da inizio epidemia che arriva a 885 sulle 2.810 positività riscontrate da febbraio. E così, si riducono a 1.855 le persone attualmente positive in provincia rispetto alle 1.879 di domenica.

ISOLAMENTO DOMICILIARE

Crescono, invece, le persone in isolamento domiciliare, che sfiorano quota tremila, passando dalle 2.746 di domenica alle 2.932. Una crescita, questa, che indica come il sistema stia reggendo, continuando nella fondamentale opera di tracciamento dei contatti. Restano invece stabili le cifre relative ai ricoverati, 107, 14 sempre in Terapia intensiva, nonostante la dimissione di due pazienti negativizzati e di altri quattro che, migliorati, proseguono l'isolamento nelle rispettive abitazioni, perché quattro persone che, invece, già trovate positive, erano in isolamento domiciliare, hanno manifestato crisi respiratorie, mentre altre quattro, uno dei quali residente fuori provincia, si sono presentate al pronto soccorso con sintomi gravi.

LE CASE DI RIPOSO

Nessuna novità per quanto riguarda le case di riposo. «Ci sono sempre le due strutture interessate da un focolaio fra gli ospiti ha spiegato ieri il direttore generale dell'Ulss Antonio Compostella facendo il punto della situazione -, mentre sono più numerose le strutture con operatori positivi, 38 operatori positivi su un totale di 2.233. So della situazione tirata per quanto riguarda la carenza di infermieri e oss nelle strutture residenziali, perché bisogna anche tenere conto oltre che dei positivi, anche di quanti sono in isolamento perché contatti stretti di positivi: è un momento particolarmente difficile per le case di riposo dal punto di vista del personale, noi non siamo in grado di sopperire mandando del nostro personale, anche noi abbiamo problema degli infermieri per garantire i turni di assistenza ai pazienti Covid. Quello che possiamo fare è di attivare una manifestazione di interesse presso il nostro personale, per vedere chi è disposto a fare dei turni nelle case di ripose come attività liberoprofessionale».

IL CONTAGIO

Sulle variazioni giornaliere delle positività, Compostella ha spiegato che «sono legate anche alle modalità di inserimento sulla piattaforma regionale dei dati dei tamponi eseguiti: tuttavia, negli ultimi 15 giorni abbiamo una situazione relativamente stabile. L'incidenza, il numero di nuovi casi in rapporto ai tamponi, è 6,6%, nell'ultima settimana, mentre nei 7 giorni precedenti era 6,7%. Anche la prevalenza, il numero di positivi sul totale della popolazione, che in questo momento è 1,18%, ovvero circa 1,2 positivi ogni 100 abitanti, 12 positivi ogni mille abitanti, è il dato più basso della regione che ha un valore medio di 2,05%, simile al valore nazionale. Questi numeri ci dicono che il Polesine è il territorio veneto con i dati di contagio più bassi e che il virus non ha avuto fughe improvvise».

LE SCUOLE

Sul fronte scolastico, le positività in bambini e ragazzi fanno scattare i tamponi alla scuola materna Rosa Di Paola di Badia, alla materna di Fratta ed alla materna Gregnanin di Adria, alla scuola elementare Giovanni XXIII di Rovigo, alle medie Casalini di Rovigo, alle medie di Stienta e all'Istituto di istruzione superiore Colombo di Adria. C'è poi una positività riscontrata nell'ambito del personale Ata, alle elementari Pascoli di Adria e, anche in questo caso, le Usca eseguiranno i tamponi a tutti quanto hanno avuto contatti stretti con il bidello.

Francesco Campi

