L'EPIDEMIA

ROVIGO Non si ferma in Polesine il contagio da Covid-19. Ieri, l'Ulss 5 ha rilevato una nuova positività: a contrarre il virus è un uomo di 39 anni residente in città. L'uomo è asintomatico: ha scoperto di essersi ammalato durante uno screening pre-operatorio in una struttura privata. L'Azienda sanitaria polesana ha subito avviato la ricerca e l'isolamento dei contatti per evitare che l'infezione si diffonda con lo scoppio di altri focolai.

I NUMERI

I polesani attualmente positivi salgono così a 68: in totale sono 529 quelli che hanno contratto il Covid dall'inizio dell'epidemia. Di questi, 425 sono guariti. L'unica che per il momento presenta sintomi è una rodigina di 24 anni: gli altri invece, attualmente positivi, sono tutti asintomatici. La maggior parte di loro sono contatti di giovani rientrati in questi giorni da vacanze all'estero e sottoposti dunque a screening una volta arrivati in Italia. Per il momento non sono emersi rodigini contagiati dal virus dopo avere trascorso le vacanze in Sardegna, in particolare dal focolaio della movida individuato a Porto Cervo. Sono però comunque ancora tanti i polesani che si trovano in vacanza nell'isola e che faranno rientro in città e in provincia prima della riapertura delle scuole. Molto probabilmente per loro lo screening, su base facoltativa, verrà effettuato una volta sbarcati da aerei e traghetti.

NESSUN RICOVERO

Nelle strutture sanitarie polesane, a differenza dei mesi scorsi, non vi sono invece attualmente pazienti ricoverati per Covid: ad ammalarsi infatti in questa seconda fase della pandemia da Coronavirus sono stati perlopiù giovani che, una volta tornati in famiglia, hanno diffuso il virus. Più attenti invece gli anziani che probabilmente, data l'esperienza della primavera scorsa, sono stati ben attenti a non frequentare troppo da vicino a coloro che durante l'estate hanno avuto, complici le vacanze e gli eventi come aperitivi e discoteche, una vita sociale molto intensa, spesso nel segno del mancato rispetto dell'uso dei dispositivi di protezione.

Tranquilla la situazione anche nelle strutture polesane dedicate agli anziani, dove non si segnalano positività né tra gli ospiti né tra gli operatori. I tamponi eseguiti da inizio epidemia, in Polesine, sono stati 71.128, mentre le persone sottoposte a tampone sono 29 mila.

LA PREVENZIONE

Ieri ha preso il via la campagna di prevenzione rivolta al personale della scuola con l'esecuzione dei test sierologici rapidi, attività che dovrebbe essere gestita principalmente dai medici di famiglia. Anche le scuole polesane infatti si stanno preparando alla riapertura di settembre attraverso non solo lo screening di docenti e personale scolastico, ma anche con una nuova organizzazione degli spazi degli edifici scolastici. L'uso della mascherina a scuola sarà obbligatorio anche per i ragazzi: solo infatti seduti al proprio banco potranno liberarsi momentaneamente da presidio. Le entrate in aula, infine, saranno scaglionate:i diversi dirigenti scolastici dei pressi rodigini si stanno infatti organizzando per mettere a disposizione di docenti e studenti due differenti entrate in modo da evitare assembramenti.

Roberta Merlin

