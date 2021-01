L'EPIDEMIA

ROVIGO L'onda non si abbassa. Altri 118 nuovi contagi a fronte di 99 guarigioni accertate, ma, soprattutto, il dato più significativo, quello dell'incidenza, ovvero il numero di positività emerse rapportato al numero di persone sottoposte a tampone, che torna a crescere, aumentando di un punto percentuale ed attestandosi a ben il 7,5% nell'ultima settimana, dopo che nelle settimane precedenti sembrava essersi invece stabilizzato attorno al 6,5%. Un numero ancora inferiore rispetto a quelli nazionali e regionali, ma comunque il segno di una crescente diffusione del virus nella popolazione polesana.

INCIDENZA IN SALITA

E non a caso solo 38 persone delle 118 risultate positive erano già in isolamento domiciliare. Fra l'altro, statisticamente, questo significa che continueranno a crescere anche i ricoveri, che già oggi sono a un livello altissimo, perché in media, 100 nuovi positivi comportano a distanza di una decina di giorni, almeno tre ricoveri in più, uno dei quali in area critica.

I RICOVERI

E già ora gli ospedali sono pieni come non mai: ieri i ricoverati sono arrivati a 137, sei in più rispetto a domenica. Ben 21 in area critica, 19 in Terapia intensiva al San Luca, uno nella Rianimazione di Rovigo e uno nella Terapia intensiva coronarica, sempre a Rovigo. In area non critica, anche se si tratta pur sempre di persone con gravi difficoltà respiratorie, ci sono invece altri 116 pazienti, 91 in Area medica e semintensiva a Trecenta, 9 in Malattie Infettive a Rovigo, 3 in Psichiatria ad Adria e 13 in Area Medica Covid sempre ad Adria. Tutto questo senza contare il numero di morti.

I DECESSI

Da mezzogiorno di domenica alle 16 di ieri sono tre i polesani che si sono spenti, uno in una casa di riposo e due mentre si trovavano ricoverati, una 92enne bassopolesana che era in Area medica Covid all'ospedale di Adria e un uomo, sempre bassopolesano, ricoverato in Terapia intensiva all'ospedale di Trecenta e che aveva solo 62 anni. A loro si aggiunge il decesso di un 80enne residente in un'altra provincia, che era ricoverato in Area medica e semintensiva a Trecenta, il 15esimo non polesano morto di Covid mentre era ricoverato in Polesine dal 4 dicembre. E sono invece 145 i polesani che si sono spenti dal 4 dicembre al 4 gennaio, 60 mentre si trovavano ricoverati in ospedale, 77, invece, nelle case di riposo.

CASE DI RIPOSO

Proprio il fronte delle case di riposo continua a rimanere preoccupante, perché accanto all'accertamento di qualche guarigione continuano a emergere quotidianamente nuovi contagi. Ieri sono risultati positivi altri 22 ospiti e 10 operatori, con il totale nelle 15 strutture su 20 che registrano almeno un caso, che arriva a 284 ospiti e 97 operatori. Al Csa di Adria, in questo momento il focolaio più preoccupante e numericamente consistente, le nuove positività son 9, 5 fra gli ospiti e 4 fra gli operatori, che portano il totale a 83 ospiti e 15 operatori positivi. Ben 13, invece, i nuovi contagi alla casa di riposo Sant'Anna di Villadose, altri 11 ospiti e 2 operatori, con il totale che arriva a 29 ospiti e 15 operatori. I tre ospiti trovati contagiati alla casa di riposo San Gaetano di Crespino si aggiungono ai due ospiti e all'operatore che erano già positivi, mentre si allarga ancora il focolaio all'Opera Pia Francesco Bottoni di Papozze, con il contagio accertato in altri tre ospiti e due operatori e il totale che sale a 17 ospiti e 5 operatori. Fra le nuove positività, anche quella di un operatore dell'area per anziani della Casa di cura Città di Rovigo e quello di un operatore della casa di riposo La Rosa dei venti di Rosolina.

I contagi totali fra i residenti in Polesine da inizio epidemia sono arrivati 8.150, i guariti a 4.987. Sono invece 2.918 le persone attualmente positive in provincia, mentre 3.451 quelle in isolamento domiciliari. Per quanto riguarda i tamponi eseguiti complessivamente hanno raggiunto quota 306.150, di questi sono 161.794 quelli molecolari e 144.356 quelli antigenici rapidi.

Francesco Campi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA