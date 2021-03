L'EPIDEMIA

ROVIGO In crescita tutti gli indicatori, dal numero dei contagi a quello dei ricoveri. Compreso quello, che si riflette direttamente sulle scuole, del numero di contagi settimanali ogni 100mila abitanti. Fortunatamente, però, cresce imponentemente anche il numero di vaccini somministrati, ieri ben 1.600, e l'Ulss Polesana annuncia: «Entro la prima settimana del mese di aprile potrà essere garantita la vaccinazione a tutti gli ultraottantenni del Polesine».

L'ALLARME

Che il contagio stia tornando a crescere lo attesta, in particolare, il numero di contagi negli ultimi sette giorni, rapportato alla popolazione: se, infatti, in Veneto, anche un sesto distretto, quello di Bassano, dopo quelli di Belluno, Asolo, Portogruaro, Padova e Alta Padovana, ha superato il livello dei 250 contagi, con la contestuale chiusura delle scuole e con tutti gli studenti passati quindi alla didattica a distanza, anche il distretto di Rovigo sembra avvicinarsi pericolosamente a quella quota, passando dai 202 casi per 100mila abitanti di lunedì, saliti a 224,87 martedì, ai 230,30 di ieri, il valore più alto fra i distretti al di sotto dei 250 casi per 100mila. In crescita anche il valore del distretto 2 di Adria, che comprende tutto il Basso Polesine, salito a 194,43 casi ogni 100mila abitanti dai 188,71 di martedì.

NUOVI POSITIVI

Il nuovo balzo in avanti del contagio lo attestano anche le 82 nuove positività di giornata e il fatto che nei primi dieci giorni di marzo i riscontri di positività siano stati 587, mentre in tutto il mese precedente erano stati complessivamente 1.006. E quasi tutti concentrati nell'ultima decade. La maggiore circolazione è confermata anche dal valore dell'incidenza, il rapporto fra nuove positività e persone sottoposte a tampone, risalito al 4,66%, quasi il doppio rispetto ad un mese fa. Ma è soprattutto il numero dei ricoveri, in costante e inesorabile aumento, a tratteggiare un quadro a tinte fosche. Ieri infatti il numero dei pazienti Covid nelle strutture polesane è salito a 73 rispetto ai 70 di martedì, con ben due ricoverati in più nella Terapia intensiva del San Luca, saliti a 8. In Area medica e subintensiva al quarto piano dell'ospedale di Trecenta si trovano invece altri 56 pazienti, mentre 8 sono i pazienti in Malattie infettive a Rovigo.

I DECESSI

L'incremento dei ricoveri, fra l'altro, è purtroppo anche più consistente, perché il totale tiene conto anche di due ulteriori decessi di altrettanti pazienti, una 91enne e un 80enne che erano ricoverati in Area medica al San Luca, che si sono spenti nella giornata di mercoledì. Salgono quindi a 437 i decessi Covid fra i residenti in Polesine, 19 solo nei primi nove giorni di marzo. Le guarigioni di giornata, invece, sono 50, così che il numero dei polesani attualmente positivi aumenta ulteriormente raggiungendo quota 1.248, mentre sono 1.545 le persone in isolamento domiciliare. Un dato significativo è che in tutte le case di riposo è rimasto solo un caso di positività di un ospite del centro servizi La Residence di Ficarolo. Una conferma importante dell'efficacia dei vaccini e della bontà della scelta di garantire prioritariamente la copertura ad ospiti e operatori delle strutture residenziali, con il giro di recupero, per le somministrazioni a quanti a gennaio erano positivi, da poco negativizzati o avevano inizialmente scelto di non vaccinarsi e hanno poi cambiato idea, attualmente in corso.

VACCINI A PIENI RITMO

Proprio sul fronte dei vaccini arrivano le notizie più rassicuranti, anche se centellinate col contagocce dall'Ulss. Eppure i numeri sono importanti: ieri le dosi somministrate, fra le varie categorie interessate sono state ben 1.600. In sostanza, in una sola giornata sono state vaccinate quasi tante persone quante ne erano state vaccinate nei dieci giorni dal 15 al 25 febbraio. Questo è l'effetto di rifornimenti finalmente più consistenti e con maggiore regolarità e anche dell'accelerazione imposta a livello nazionale e regionale. E mentre proseguono anche le vaccinazioni a domicilio per gli allettati e i centenari, grazie all'attività delle Usca, la rinnovata collaborazione tra Azienda sanitaria e i sindaci, con la consegna degli inviti a domicilio per gli anziani nati dal 1922 al 1941, da parte delle associazioni di volontariato e della Protezione civile, per rendere più efficace il sistema di convocazione, porta l'Ulss ad affermare che entro la prima settimana di aprile, quindi in meno di un mese, potrebbe essere completata la vaccinazione di tutti gli over 80 del Polesine.

F.Cam.

