L'EPIDEMIA

ROVIGO Il contagio cresce ancora, ma la curva di crescita è meno ripida, quasi che ci sia stato una sorta di rallentamento. Il direttore generale dell'Ulss Antonio Compostella parla di uno «spiraglio di fiducia», in una giornata che fa comunque registrare 70 nuove positività e, purtroppo, un nuovo decesso, di un 82enne che era ricoverato in Terapia intensiva. «Era pluripatologico e con il contagio ha avuto bisogno di ricovero, per lungo tempo, e purtroppo non ce l'ha fatta», sottolinea il dg dell'Ulss.

IL BOLLETTINO

Si tratta della 64esima morte con Covid fra i residenti in Polesine. Le persone attualmente positive, intanto, arrivano a 1.716, per effetto delle 70 nuove positività, controbilanciate da 36 guarigioni. Le persone in isolamento domiciliare sono invece 2.739, mentre i ricoverati sono risaliti a 98, due in più rispetto a giovedì, 11 dei quali in Terapia intensiva, uno in più. Numeri che costringono anche l'Ulss Polesana, come in tutta la regione, a fermare le altre attività ospedaliere non urgenti.

STOP A NUOVE VISITE

«Abbiamo rimodulato, termine più elegante rispetto a drasticamente ridotto spiega Compostella , tutte le attività ordinarie. Da martedì abbiamo dato corso al blocco delle agende: non si prenotano nuove prestazioni a meno che non siano con codice di priorità urgente e 10 giorni. Tuttavia, non abbiamo disdetto tutto come a marzo, perché stiamo dando corso alle prestazioni prenotate: ci siamo limitati a non metterne altre in agenda, salvo che abbiano carattere di necessità. Il blocco non include le prestazioni chirurgiche, oncologiche, psichiatriche, ginecologiche e tutte le prestazioni legate a situazioni di fragilità, che continuano a essere garantite. L'attività di chirurgia è stata ridotta per liberare anestesisti e infermieri per la terapia intensiva e semintensiva Covid, mentre l'altro personale serve per l'assistenza dei pazienti in Area Covid al quarto piano del San Luca, al momento 77, ai quali provvedono circa 130 fra infermieri e Oss e una quarantina di medici».

LA STATISTICA

Tuttavia, precisa ancora Compostella, «per quanto riguarda i ricoverati, 98 è un numero importante, anche se rimaniamo, secondo il piano d'emergenza regionale a cinque fasi, a cavallo fra il primo e il secondo step, l'azzurro e il giallo, per area non critica, mentre siamo ancora in zona gialla per l'area critica: vuol dire che abbiamo un margine di sicurezza per quanto riguarda la disponibilità di posti letto. Per l'Area medica e subintensiva abbiamo 100 posti e eventualmente ne abbiamo altri 100 al terzo piano, dove ora c'è l'ospedale di comunità con sette pazienti, positivi, che necessitano di bassa assistenza, prevalentemente riabilitativa. Il problema resta quello del reperimento del personale».

E, a ridurre i ranghi del personale sanitario, anche i contagi: «Abbiamo 40 positivi fra medici, infermieri, Oss e tecnici, un numero significativo, ma ancora ridotto se pensiamo che i nostri dipendenti son più di 3mila». Fra l'altro, sottolinea ancora il dg, c'è un dato poso rassicurante: «Il 50% dei ricoverati sono persone fra 50 e 80 anni, mentre nella fase primaverile l'80% erano pazienti oltre i 70 anni».

RSA PER ANZIANI

Fra le nuove positività, quelle di altri 6 ospiti della casa di riposo La Residence di Ficarolo, dove il focolaio assomma ora a 53 ospiti e 6 operatori contagiati. L'altra struttura dove risultano ospiti contagiati, 24, ai quali si aggiungono 11 operatori, è la Casa Sacra Famiglia di Fratta. Altre nove strutture, invece, registrano contagi, ma solo fra gli operatori, 35 in tutto sui 2.221 che lavorano in Polesine. Per quanto riguarda la scuola, invece, sono risultati positivi tre docenti e una studentessa, facendo scattare i tamponi alla media Maestri di Taglio di Po, alla scuola elementare di Gavello, alla media San Domenico Savio di Porto Viro e, per uno stesso caso, alla scuola elementare di Canaro e nei due plessi delle medie di Occhiobello e Santa Maria Maddalena.

Francesco Campi

