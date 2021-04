Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'EPIDEMIAROVIGO Curva epidemiologica in discesa: il Covid continua ad arretrare alla vigilia del cambio di colore stabilito per la regione Veneto. Da lunedì molte attività riprenderanno e con loro la circolazione di persone, nel frattempo le vaccinazioni hanno messo in sicurezza quasi 30mila persone immunizzandole e complessivamente sono 82mila le persone coperte almeno dalla prima dose di vaccino in provincia di Rovigo.GLI OVER 70È stata...