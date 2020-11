L'EPIDEMIA

ROVIGO Avevano 90 e 73 anni, e le fragilità connesse all'età e alle patologie pregresse non hanno permesso di sconfiggere il coronavirus. Si apre con due decessi il bollettino Covid della giornata di ieri, un bollettino di guerra di fronte al quale, però, l'Ulss sta continuando a reggere l'attacco.

Si registrano poi ben 174 nuovi contagi, con 105 persone ricoverate e quasi duemila persone attualmente positive in Polesine. Di fronte alle cifre, condizionate anche da un nuovo modo di conteggiare gli esiti dei tamponi rapidi, che vanno quindi ad aggiungersi ai molecolari, la direzione generale precisa che la situazione negli ospedali è sotto controllo.

Con il bollettino di ieri sono cambiate le modalità di registrazione delle positività derivanti da tampone rapido che vengono computate subito, senza attendere la conferma dal tampone molecolare. Tuttavia, le cifre testimoniano che si è nel picco del contagio.

I DECESSI

Le vittime sono due anziani: un uomo del 1930 residente a Rovigo che era ricoverato nel reparto di Malattie infettive e un uomo del 1947 bassopolesano con gravi patologie, in terapia intensiva Covid.

Le strutture Covid, cioè l'ospedale di Trecenta e parte del reparto di Malattie infettive di Rovigo, ospitano come detto 105 persone, delle quali 83 sono a bassa intensità nell'Area medica Covid a Trecenta, dove è entrato ieri un nuovo paziente proveniente dalla casa di riposo La Residence di Ficarolo, quella di riposo che ha la maggiore criticità in termini di numeri di positività riscontrati all'interno della struttura; 12 pazienti si trovano al momento in Terapia intensiva Covid a Trecenta e i rimanenti 10 pazienti sono ricoverati in Malattie infettive a Rovigo.

PRONTO SOCCORSO

Nelle 24 ore registrate dal bollettino, cioè tra le 15 di venerdì e le 15 di ieri, si sono rivolte al pronto soccorso otto persone con sintomi e difficoltà respiratorie, che sono state prese in carico nei vari reparti. Di questo gruppo, un uomo di 53 anni del Basso Polesine è stato portato direttamente in Terapia intensiva; tre donne (di 74, 88 e 76 anni) sono state ricoverate in Malattie infettive a Rovigo; due uomini (84 e 82 anni) e due donne (73 e 57 anni) sono stati portati in Area medica a Trecenta.

SCUOLE

Lo screening scolastico effettuato ieri a seguito di una positività riscontrata in una scuola elementare del Medio Polesine, ha riguardato due classi della stessa scuola, il corpo docente e gli operatori; sono risultati positivi due studenti in due classi diverse e una insegnante.

Infine, a parziale bilanciamento della situazione, si conteggiano 53 guarigioni e un paziente dimesso dall'ospedale per miglioramento delle condizioni, che dovrà continuare la convalescenza in isolamento domiciliare. Attualmente sono 1.835 le persone attualmente positive in provincia a fronte di 2.785 persone poste in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva, in quanto contatti stretti di persone positive.

