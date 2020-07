L'EPIDEMIA

ROVIGO Aumentano i casi di Covid-19 in Polesine. Ieri pomeriggio l'Ulss 5 Polesana ha comunicato attraverso il tradizionale bollettino quotidiano che ci sono tre nuovi casi di positività al Coronavirus, un uomo e due donne, tutti residenti in Polesine, portando il totale attuale dei contagiati a sei persone. Il conteggio complessivo dall'inizio dell'epidemia adesso arriva a 458 persone.

I NUOVI POSITIVI

L'uomo è un 71enne del basso polesine, contagiato insieme alla moglie di 69 anni. Entrambi sono entrati in contatto con l'altra coppia bassopolesana che è risultata positiva lo scorso 15 luglio. Hanno una leggera sintomatologia e rimangono in isolamento domiciliare. Il terzo caso è quello di una donna 54enne, sempre residente in Basso Polesine, che ha eseguito il tampone dopo aver avvertito per leggera sintomatologia compatibile appunto con il Covid-19. Era stata segnalata al Servizio Igiene e Sanità Pubblica dal proprio medico di base. Adesso è in isolamento domiciliare, ma sono in corso le indagini per ricostruire i contatti che ha avuto in questi ultimi giorni.

NESSUN FOCOLAIO

Il direttore generale dell'Ulss 5 Polesana Antonio Compostella precisa che «non si tratta di un focolaio polesano, ma di casi sporadici», anche se rimarca con forza il fatto che «il virus è ancora presente. In particolar modo i tamponi del filone legato ai due coniugi del Basso Polesine hanno rilevato un'alta carica virale e, quindi, un alto tasso di contagiosità. È necessario tenere alta la guardia rispettando tutte le misure di prevenzione e protezione».

OPERATORE GUARITO

In compenso, è guarito ufficialmente l'ultimo dipendente dell'azienda sanitaria che era rimasto colpito dal virus. Si tratta di un residente fuori provincia e per lui presto si riapriranno le porte dell'ospedale per tornare a lavorare tra le corsie.

IN ISOLAMENTO

Alla data di ieri le persone in isolamento domiciliare sono 107, quattro in più rispetto al giorno precedente. Attualmente, il Veneto è la regione che guida la classifica degli indici di contagio, all'1,61. Però in provincia Rovigo, in tutte le strutture non si segnalano altre positività, nè tra gli ospiti, nè tra gli operatori. Da inizio epidemia i tamponi eseguiti sono ben 54.506, su 23.991 persone controllate. Rimane infine stabile il totale dei guariti in Polesine: 416 persone. Il traguardo Covid Free per il Polesine sfuma definitivamente, dopo avere inanellato ben tre settimane di fila in cui i contagi erano a zero. Tutto è ricominciato con i cosiddetti casi da esportazione, con un 43enne rientrato ad inizio settimana dall'India. Questo a dimostrazione che l'emergenza sanitaria è tutt'altro che finita e il rischio è comunque sempre alto, seppure la situazione sia certamente migliorata rispetto ad un paio di mesi fa, quando il Covid Hospital di Trecenta ospitava più di una decina di persone nel reparto di terapia intensiva, e il Polesine abbia avuto sino ad oggi una tenuta migliore rispetto alle altre province venete.

Alberto Lucchin

