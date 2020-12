L'EPIDEMIA

ROVIGO Ancora una morte e 75 nuovi contagi a fronte di un numero più ridotto di guarigioni, 29, così che i polesani attualmente positivi risalgono ancora, a 2.205. E crescono anche i ricoverati nonostante due pazienti risultati negativizzati e uno dimesso perché migliorato. Sono 119 in totale i letti Covid occupati, 15 in Terapia intensiva a Trecenta, 96 su 100 nell'Area medica e semintensiva sempre al San Luca e 8 nel reparto Malattie Infettive a Rovigo. Fra questi ultimi, due sono di pazienti arrivati dal pronto soccorso in condizioni tali da rendere necessario il ricovero: una 72enne residente in Alto Polesine e una donna di appena 52 anni di Rovigo.

RICOVERI IN AUMENTO

L'alto numero di ricoverati rende necessario prevedere l'attivazione di altri posti letto al San Luca e, per questo, sono state attivate altre riorganizzazioni interne per recuperare personale. Una interessa anche l'ospedale di Adria: l'accorpamento della Chirurgia e dell'Ortopedia. «La riorganizzazione dell'area chirurgica di Adria sottolinea il direttore generale dell'Ulss Antonio Compostella - è solo di tipo logistico, non viene tolto alcun posto letto, anzi se ne aggiungono due in più. Solo che, portando i due reparti su un unico piano, si riesce a recuperare qualche infermiere, senza ridurre né le degenze né le attività. È necessario recuperare altro personale per sostenere il peso dell'assistenza dei sempre più numerosi pazienti Covid: dobbiamo aggiungere altri posti letto a Trecenta e dare anche il cambio a chi lavora lì e ed è un po' provato».

L'INCIDENZA

E il peso al momento sembra in aumento, perché è tornata a crescere l'incidenza, un parametro importante per comprendere l'andamento dell'epidemia, rapportando i nuovi casi emersi ai tamponi eseguiti. Nelle ultime due settimane di novembre il valore dell'incidenza era sceso, passando da circa 8% a poco più del 4%. Nell'ultima settimana, invece, è risalito: il dato di ieri, riferito agli ultimi sette giorni, è di 6,44%. Il decesso, avvenuto lunedì, è quello di una 82enne che era residente in un'altra provincia e che si è spenta in Malattie Infettive a Rovigo. Si tratta dell'undicesima morte con Covid in una struttura polesana di una persona non residente in questa provincia, mentre sono 113 i residenti in Polesine che si sono spenti da inizio epidemia, 22 in strutture di altre province e 91 negli ospedali di Rovigo e Trecenta. Intanto, continuano ad emergere positività nelle case di riposo: sono infatti risultati contagiati un operatore del Csa di Adria, che si aggiunge a un collega ancora positivo, un altro operatore dell'Iras, il terzo al momento, e altri 9 ospiti e un operatore di Villa Agopian di Corbola, che al momento conta 49 ospiti e 23 operatori positivi, un focolaio ancora in espansione ha spiegato lunedì Compostella, secondo solo alla Casa Albergo di Lendinara con 74 ospiti e 23 operatori positivi. Calano, invece, i numeri degli altri focolai, in particolare La Residence di Ficarolo ha ora 18 ospiti e 1 operatore positivi, mentre la Casa Sacra Famiglia di Fratta 7 ospiti e 3 operatori.

F.Cam.

