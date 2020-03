DONAZIONI DI SANGUE

ROVIGO Donare il sangue è sicuro: c'è bisogno di non interrompere le donazioni. Ogni giorno, e soprattutto ora al tempo del coronavirus, assieme al personale sanitario e ai medici, a svolgere un ruolo fondamentale nel compito di tutelare la salute sono i donatori di sangue. Nell'ultimo periodo però, con l'emergenza in corso, le donazioni stanno calando. Succede anche in Polesine, tradizionalmente terra di donatori, dove c'è - tra le province del Veneto - il numero più alto di donazioni ogni mille abitanti. Tuttavia, sulla scia di quanto sta accadendo in tutta Italia, le ultime due settimane, quelle tra il 24 febbraio e l'8 marzo, cioè quando è scoppiata l'emergenza coronavirus, hanno registrato in provincia di Rovigo un calo del 12% delle donazioni di sangue intero. È il risultato del confronto con lo stesso periodo del 2019, perché nelle due settimane precedenti a quella in corso la raccolta ha registrato un calo di oltre 100 unità di sangue intero. E la previsione è di un ulteriore calo finché perdurerà l'attuale situazione epidemiologica. La necessità di sangue, al contrario, non cala. Le trasfusioni sono un livello essenziale di assistenza, che deve essere garantito. Insomma, non si possono fermare le donazioni.

L'APPELLO ALLE ASSOCIAZIONI

E quindi anche in Polesine l'appello delle associazioni dei donatori di sangue Avis e Fidas è di superare i timori e presentarsi puntuali all'appuntamento con la donazione periodica. «Donare il sangue è sicuro: c'è bisogno di non interrompere un gesto prezioso, che salva la vita», spiega anche il direttore generale dell'Ulss 5 polesana Antonio Compostella. Va ricordato che rispetto alle misure adottate per il contenimento della diffusione del Coronavirus, che restringono gli spostamenti a quelli determinati da comprovate esigenze lavorative, a situazioni di necessità, a motivi di salute e ai rientri al proprio domicilio o residenza, anche gli spostamenti dei donatori che si recano nelle sedi di raccolta sono consentiti. La donazione di sangue, infatti, va considerata tra le situazioni di necessità e a garantirne la continuità sono anche le ulteriori misure adottate in questi giorni per la sicurezza delle operazioni di donazione. Tra queste, nella fase di accoglienza dei donatori nei centri di raccolta del sangue a Rovigo, Adria e Trecenta, vengono osservate la misurazione estemporanea della temperatura corporea dei donatori.

DONAZIONI IN SICUREZZA

La gestione del flusso dei donatori all'interno delle strutture sanitarie e durante tutte le fasi del percorso di donazione avviene in modo regolare e cadenzato affinché il percorso sia protetto e sicuro. Si evita, così, l'aggregazione dei donatori nei locali di attesa e, di conseguenza, è consentito il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro. Sono applicate scrupolosamente le indicazioni fornite dal Ministero della Salute anche per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti ed è garantita la disponibilità di soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani. Malgrado il calo di donazioni e l'emergenza coronavirus, la generosità dei polesani non si ferma: ieri assieme ai donatori che hanno risposto alla convocazione programmata dal Centro unico di chiamata, c'era anche chi iniziava con le visite di idoneità il proprio percorso per diventare donatore di sangue.

