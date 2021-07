Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

FONTI RINNOVABILIUn limite provvisorio ai rifiuti trattati, la discesa in campo di annusatori professionisti ed un'acquisizione che mette l'impianto di via Curtatone a Boara Polesine, al centro di una partita sempre più vasta. Quella che un tempo era la Nuova Amit, infatti, dopo essere stata rilevata tre anni fa dal colosso delle rinnovabili Fri-El Green Power, in mano ai fratelli altoatesini Thomas, Josef ed Ernst Gostner, è stata ceduta...