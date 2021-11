Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

SERVIZIROVIGO (F. Bro.) Si chiamano comunità energetiche rinnovabili. È il nuovo sistema associativo per produrre energia senza più dipendere dal sistema nazionale, attraverso forme di collaborazione tra enti pubblici locali, aziende, attività commerciali e cittadini che possono realizzare strutture autonome di produzione per l'autoconsumo. Insomma, una vera e propria rivoluzione, già realtà in alcune province italiane e che è oggetto...