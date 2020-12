L'EMERGENZA

ROVIGO Il sistema socio-sanitario è sotto pressione come mai a memoria d'uomo. Anche il rinnovo del contratto del pubblico impiego agita le acque e vede i sindacati mobilitati, anche se le difficoltà dei lavoratori di ospedali e, soprattutto, case di riposo, sono in questo momento il primo dei temi sul piatto. È per questo che la presentazione dello sciopero generale del pubblico impiego del 9 dicembre è avvenuta ieri con un presidio unitario davanti all'Iras di San Bortolo.

I SINDACATI

«Le nostre richieste ha rimarcato Roberta Denanni della Fp Cgil sono di rinnovi contrattuali, ma anche di maggiore sicurezza, perché in Polesine sta scendendo in picchiata, nelle strutture per anziani, con il virus entrato in due strutture importanti come il Ciass di Corbola e la Casa Albergo di Lendinara. Oss e infermieri soffrono ulteriori carenze dovute alle positività, un problema nuovo che aggrava un problema vecchio. Siamo al collasso, il personale sta cadendo come le tessere di un domino. E l'Ulss non può continuare a far finta di niente e non farsi carico di una situazione emergenziale. Chiediamo al prefetto che intervenga, con l'Ulss ma anche con Regione e Governo».

I POSITIVI

Sono 12 al momento le Rsa dove vi sono operatori positivi, in tutto si tratta di 74 lavoratori. Enrica Muraro, della Uil Fpl, ha evidenziato come «l'età media è di 51 anni. E chi è andato in pensione non è stato sostituito. Ci sono pesanti carenze di personale e tanto precariato. Non si può pensare a un nuovo sistema socio-sanitario se non ci sono nuove assunzioni e stabilizzazioni di persone che hanno famiglie dietro il loro lavoro. Il personale presente non ce la fa più, non si possono non pagare straordinari e avere chiamate improvvise dai riposi: il sistema con questi numeri non regge più. I tagli nella pubblica amministrazione non sono un profitto, ma un danno ai cittadini perché non si danno servizi». Per Franco Maisto della Cisl Fp «siamo ai limiti minimi di assistenza, le strutture stanno soffrendo e non c'è un piano di emergenza come per gli ospedali. I lavoratori vengono richiamati da ferie e riposi e la precarietà sta provocando un ulteriore turnover».

STATO DI AGITAZIONE

In questo clima si è aperto un nuovo fronte di protesta sindacale, questa volta interno all'Ulss, con Cristiano Pavarin della Uil Fpl e Riccardo Mantovan della Fp Cgil che hanno proclamato lo stato di agitazione: «Questa Ulss, in piena emergenza blocca le progressioni economiche ai propri lavoratori, unica possibilità di miglioramento dello stipendio anche se con valori economici veramente minimali. Scandaloso dover segnalare pubblicamente che la Direzione di questa Ulss decida di disattendere una preintesa sindacale bloccando un percorso condiviso di contrattazione garantito da norme e contratti. Dopo due anni di richieste e mesi di confronto, in presenza della disponibilità economica, senza costi aggiuntivi a carico del sistema pubblico, questa Ulss senza motivazione straccia la preintesa. Il direttore generale dopo aver ringraziato pubblicamente i propri dipendenti, invece di valorizzare la loro disponibilità decide di penalizzarli dal punto di vista economico. Da angeli a cornuti e mazziati a Rovigo il tratto è stato davvero breve».

LA REPLICA

Il dg Antonio Compostella ha replicato «Queste contrattazioni sono sottoposte al vaglio del collegio sindacale, i revisori dei conti, organo dell'azienda con autonomia valutativa: il collegio sindacale rispetto alla richiesta dei sindacati di far progredire il 70% dei dipendenti ha risposto che non è fattibile perché la norma prevede non più del 35%. Non è vero che l'Ulss non vuole pagare, soprattutto in questa fase, stiamo anzi elaborando un piano per l'incentivazione economica legata alle attività di questo particolare periodo, utilizzando sia fondi aziendali che quelli destinati al recupero delle liste di attesa». Nel pomeriggio di ieri l'assemblea Rsu sembra aver comunque sposato la linea di Cgil e Uil.

