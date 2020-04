L'EMERGENZA

ROVIGO «Ci alettiamo altre positività», aveva preannunciato lunedì il direttore generale dell'Ulss Polesana, elencando i numeri già preoccupanti del focolaio interno agli Istituti Polesani. All'appello mancavano infatti ancora i risultati di un centinaio di tamponi, tutti eseguiti sabato. Risultati arrivati fra lunedì sera e ieri mattina che hanno attestato la positività di altri 22 ospiti, con il totale che arriva a 61, ai quali si sommano anche i 17 dipendenti della struttura di Ficarolo risultati contagiati. Un totale di 78 persone positive che rende gli Istituti Polesani il più vasto focolaio della breve ma intensa storia del Coronavirus in provincia di Rovigo, iniziata appena il 27 febbraio con il primo caso, il paziente uno.

DISABILI PSICHICI

E l'esperienza sul fronte dei disabili psichici, purtroppo insegna che quando in virus si insinua nelle strutture che li accolgono è problematico riuscire a contenere la sua diffusione. Era successo nel nucleo disabili della Casa Sacra Famiglia di Fratta, ed ora, con proporzioni maggiori, sta accadendo agli Istituti Polesani dove dopo i primi casi erano scattate tutte le misure precauzionali e il contagio sembrava essere stato circoscritto, fino a quando un nuovo caso di positività di un ospite non ha portato ad eseguire una seconda tornata di tamponi. «Dopo l'ultima batteria di tamponi, eseguita lo scorso 18 aprile su tutti gli ospiti e gli operatori, abbiamo il riscontro definitivo di 61 positività su 234 ospiti e di 17 operatori su 220. La situazione è seguita con estrema attenzione. Quotidianamente è presente un gruppo di nostri operatori che collabora con gli operatori dell'istituto per mettere in atto azioni di isolamento e contenimento utili a ridurre al minimo il contagio. Sono stati attivati nuclei di isolamento per gli ospiti che hanno avuto contatti con i casi positivi e un nucleo Covid per quelli con tampone positivo. Gli operatori che seguono le persone positive sono diversi da quelli che seguono i negativi, sono state creati percorsi separati».

IL BILANCIO

Nelle strutture residenziali polesane il totale delle positività è di 92 ospiti su un totale di 2.610, il 3,5%, mentre sul fronte degli operatori i casi positivi sono 32 su 2.272, pari all'1,4%. Ben 86 degli ospiti positivi sono disabili che si trovano a Fratta e Ficarolo, due delle sei strutture polesane che accolgono disabili psichici, per un totale di 340 ospiti. Limitatamente a questo specifico settore della residenzialità, quindi, la percentuale di contagio è il 27%. Per quanto riguarda, invece, le case di riposo vere e proprie, gli anziani non autosufficienti attualmente positivi sono 6 sui 2.100 ospitati complessivamente dalle strutture polesane, lo 0,3%.

L'INTERROGAZIONE

Sulla situazione agli Istituti Polesani hanno presentato un'interrogazione i consiglieri regionali del Coordinamento Veneto 2020 Patrizia Bartelle, Piero Ruzzante e Cristina Guarda: «Lo scopo dell'interrogazione è semplice: verificare se anche le strutture protette residenziali per persone con disabilità fisica o mentale siano state oggetto di attenzione da parte della Regione. In particolare, si vuol capire se siano state emanate in tempo utile istruzioni per le procedure da adottare in caso di rischio di epidemia e se sono stati forniti in misura sufficiente i dispositivi di protezione individuale, o almeno se si è verificato che il privato vi abbia provveduto. Oppure se sia successo per il mondo della disabilità quello che si poteva temere, cioè una colpevole trascuratezza, in perfetta continuità con la considerazione che la Regione ha sempre mostrato in termini di risorse e di visione strategica, una cenerentola».

